Ultimissime. Zebrette con il 3-5-2. In attacco l’unica certezza è Bellini

Dopo il ko della prima stagionale in Coppa Italia di categoria la Pianese oggi ad Ascoli cerca di iniziare bene il campionato al cospetto di una formazione ambiziosa e data già in buone condizioni. Birindelli non ha comunicato i convocati e persistono dei dubbi di formazione. La certezza dovrebbe essere il 3-5-2 su cui l’ex terzino della Juventus ha lavorato per gran parte del pre campionato. Difficile pensare al recupero del portiere Filippis, assente anche in provincia di Napoli sette giorni fa, e di Mastropietro che tuttoc.com da ormai prossimo alla cessione al Pineto. Il percorso inverno lo effettuerebbe l’attaccante deli abruzzesi Luca Fabrizi. Nell’ipotetico undici iniziale bianconero confermato Bertini in porta con il terzetto composto da Ercolani, Masetti e Chesti in difesa. A centrocampo manca lo squalificato Simeoni, per cui ai lati del regista Bertini potrebbero esserci Vigiani e Proietto. In attacco con Bellini c’è il dubbio legato ad Ongaro, visto che il canadese non è al meglio.