Ultimo atto del torneo giovanile Nando Cleti. Domani Maceratese-Academy Civitanovese

Non c’è due senza tre e puntuale anche il "Nando Cleti" edizione 2025 ha prodotto una finale tutta maceratese. Domani alle 21 sul sintetico dello Stadio della Vittoria di Macerata saranno proprio i Ratini padroni di casa e i baby dell’Academy Civitanovese a sfidarsi per alzare il prestigioso trofeo valido dedicato alla categoria Esordienti a 9.

Tre su tre come detto, perché anche gli altri due gioiellini curati dalla Maceratese, i fratelli maggiori Velox, hanno appena avuto un epilogo "nostrano", con i successi della Recanatese per gli Allievi e della Maceratese per i Giovanissimi. Un incredibile dominio da parte del movimento provinciale che mai si era verificato e colpisce ancor più che sia accaduto quest’anno, con il record assoluto delle 139 formazioni partecipanti nei tre tornei di calcio giovanile.

La Maceratese ha raggiunto l’ultimo atto del Cleti dopo aver avuto la meglio 3-2 sulla Real Elpidiense, mentre l’Academy ha saputo imporsi 2-1 sulla quotata Vigor Senigallia che era campione in carica. Si profila una finale molto interessante tra due splendide realtà del calcio provinciale.

Andrea Scoppa