Ultimo atto. Giornata speciale per l’addio al calcio di Leonardo Terigi

E’ oggi il giorno in cui l’ex difensore bianconero appenderà le scarpette al chiodo. E lo farà in una giornata dedicata al calcio, allo sport, alla solidarietà. Allo stadio Pedonese di Marina di Pietrasanta si svolgerà una partita benefica tra il Pietrasanta, ultima squadra d’appartenenza di Terigi e gli Ospiti a sorpresa Team, formazione composta da tanti giocatori che il difensore ha incrociato durante la carriera. Presenzieranno anche tanti ex Robur, da Alberto Gilardino, a Stefano Guberti, da Cristiano Bani a Dario D’Ambrosio ad Alessandro MArotta, per citarne alcuni. Non mancherà El Shaarawy, compagno di squadra di Terigi ai tempi del Genoa. Dopo la cena si svolgerà un’asta con tantissime maglie originali, di campioni di ieri e di oggi, quali El Shaarawy, appunto, Lind, Caracciolo, Diamanti, Moro, Cudicini, Camoranesi, Di Lorenzo, Kovalenko, Goglichidze, Fazzini. Il ricavato dell’evento sarà devoluto all’Associazione FenomenAle, che porta il nome di Alessandro Cecchi, un amico dell’ex bianconero scomparso prematuramente in un incidente stradale.