Ultimo test dei biancorossi prima della Coppa. Botta e risposta tra Camerino e Maceratese

2

MACERATESE

2

: Petrelli, Barilaro, Corazzi, Scotini, Raffaeli, Ferretti, Frinconi, Cicci, Raponi, Gubinelli, Marchionni. A disposizione: Spitoni, Staffolani E., Carnevali, Ucciero, Cottini, Rosi, Staffolani A., Falzetti, Jachetta.

MACERATESE: Cusin, Sciarra, Morganti, Marchegiani, Pazzaglia, Sabattini, Ruani, Papa, Kone, Viscillo, Marsilii. A disposizione: Gagliardini, De Angelis, Lucero, Mastrippolito, Ciattaglia, Cirulli, Donzelli, Perini, Marras, Ambrogi, Neglia, Guideri.

Reti: 7’ Raponi, 16’ st Marras, 33’ Jachetta, 39’ st rig. Neglia.

Ultimo allenamento congiunto per la Maceratese impegnata a Camerino contro la formazione locale, da quest’anno in Promozione. All’inizio Possanzini sceglie uno schieramento giovanissimo mandando in campo sei Under. L’avvio è di marca biancorossa: al 2’ Sabattini centra la traversa con un gran destro dal limite. Al 7’ passa in vantaggio il Camerino: un cross velenoso trova la deviazione vincente sotto porta di Raponi che firma l’1-0. La Maceratese non ci sta, ci pensa Kone su assist di Ruani a impensierire il portiere che tuttavia non si lascia sorprendere. La Maceratese lotta per pareggiare i conti. Sciarra (13’) ha la possibilità di mettere la sua firma nel tabellino dei marcatori, ma il giovane non riesce nella deviazione vincente con la porta sguarnita. Si fa apprezzare Marsilii (34’) quando si fa trovare pronto sul bel lancio di Papa, ma l’attaccante non trova la zampata vincente e così l’occasione sfuma. Il primo tempo finisce sulla punizione battuta da Sabattini con la palla che termina di poco sul fondo. Le formazioni vanno così al riposo con la squadra di casa avanti (1-0).

Nella ripresa girandola di cambi e la Maceratese pareggia i conti. Cirulli (16’) serve Neglia che mette Marras nelle condizioni di spingere in rete il pallone dell’1-1. La partita si mantiene vivace e Jachetta (23’) si fa apprezzare sfiorando il gol dalla distanza e facendo poi centro (33’) con una prodezza da centrocampo portando così avanti il Camerino.

Immediata la reazione della Maceratese che trova il pareggio: Matrippolito (39’) viene atterrato in area e dal dischetto Neglia realizza con freddezza sotto l’incrocio. La Maceratese riporta il risultato in parità. Nel finale i biancorossi sfiorano anche il colpo grosso con Lucero, fermato solamente da un grande riflesso di Spitoni. Finisce 2-2 un test utile per entrambe le squadre per mettere minuti nelle gambe e continuare a crescere. La Maceratese pensa al primo turno di Coppa Italia in programma domenica alle 16 al Del Duca contro l’Atletico Ascoli. Per la Maceratese si profila un match ricco di insidie contro una delle formazioni più accreditate del girone di serie D.