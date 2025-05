Ultras di Civitanova pronti per la partita decisiva: supporto e streaming per i tifosi

Una cinquantina di ultras alla rifinitura di ieri mattina. Al grido di "Civitanova vuole vincere", concetto ribadito anche in uno striscione, i supporters più caldi hanno incitato la squadra con tanto di cori, petardi e fumogeni. Un segnale di unità e compattezza per la partita più importante dell’anno, mettendo alle spalle l’episodio di domenica scorsa. In quella circostanza, la squadra andata sotto la curva per festeggiare la vittoria sulla Sambenedettese era stata inizialmente ricacciata dai tifosi più caldi, poi l’intervento del tecnico Bugiardini aveva trasformato i fischi in applausi e cori d’incitamento. Anche verso la società del patron Profili, nessun accenno di protesta.

Saranno 400, il massimo dei biglietti a disposizione, a seguire l’undici rivierasco in Abruzzo. Gli ultras raggiungeranno Notaresco a bordo di una corriera organizzata a proprie spese. La società, invece, ha messo a disposizione dei pullman gratuiti per tutto il resto della tifoseria: ne è stato riempito solamenre uno, che partirà dal piazzale dello stadio (ritrovo alle 14). Per i tifosi locali, sono invece disponibili 600 posti e anche in questo caso è previsto il tutto esaurito.

Ieri, poi, è arrivata una bella notizia per gli sportivi che non potranno essere allo stadio: la gara verrà trasmessa in diretta streaming su un apposito link, a pagamento, disponibile su internet.

Il match sarà diretto da Dario Acquafredda della sezione di Molfetta, coadiuvato da Dario Testaì di Catania e Giovanni Battista Citarda di Palermo. Quarto ufficiale, Alessandro Colelli di Ostia Lido.

