Un altro derby per il Victor. United in casa dell’ultima

Un altro derby casalingo per il Victor San Marino che questo pomeriggio ad Acquaviva se la vedrà con la Sammaurese. Sarà un ritorno sul Titano per il tecnico Taccola che, prima di appendere le scarpe al chiodo, indossò la maglia biancazzurra dell’allora San Marino calcio. La squadra di mister Cassani non ha nessuna intenzione di scendere dal treno delle prime della classe puntando, perché no, a riprendersi la vetta. Vuole rimettersi in piedi, nel girone F, lo United Riccione. I biancazzurri della Perla Verde sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il Chieti e oggi in casa del Termoli ultimo della classe proveranno a tornare a muovere la classifica scalando qualche posizione. Impresa non impossibile.

Serie D. (12ª giornata, ore 14.30). Girone D: Carpi-Aglianese, Corticella-Progresso, Fanfulla-Imolese, Lentigione-Forlì, Pistoiese-Borgo San Donnino, Ravenna-Mezzolara, Sant’Angelo-Certaldo, Sangiuliano City-Prato, Victor San Marino-Sammaurese.

Classifica: Ravenna 24; Victor San Marino 23; Imolese 22; Fanfulla 19; Pistoiese, Lentigione, Carpi, Corticella, Forlì 18; Sammaurese 15; Aglianese 13; Prato, Sangiuliano City 12; Sant’Angelo 11; Mezzolara 10; Progresso, Borgo San Donnino 9; Certaldo 6.

Girone F: Atletico Ascoli-Alma Juve Fano, Campobasso-Fossombrone, Chieti-Sambenedettese, L’Aquila-Avezzano, Matese-Vastogirardi, Real Monterotondo Scalo-San Nicolò Notaresco, Roma City-Tivoli, Termoli-United Riccione, Vigor Senigallia-Sora.

Classifica: Sambenedettese 25; Chieti 22; Avezzano 21; Campobasso 19; L’Aquila, Fossombrone, Vigor Senigallia 18; San Nicolò Notaresco, Roma City 17; United Riccione 13; Sora 12; Alma Juve Fano, Atletico Ascoli 11; Real Monterotondo Scalo, Matese, Vastogirardi 10; Tivoli 9; Termoli 8.