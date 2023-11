Un bell’inizio. Gruppo Sportivo Cella, che avvio!. Ma l’obiettivo è crescere ancora

Partenza col botto per quello che riguarda la stagione sportiva 2023-2024 del Gruppo Sportivo Cella di Ponte Giorgi con sede a Bivio Montegelli nel Comune di Sogliano al Rubicone.

Il Gruppo sportivo è stato fondato nella primavera del 1969 da Alfredo Cola che da allora è sempre stato il presidente e da don Clemente Matassoni parroco di Cella che fornì il terreno per la struttura sportiva. L’attività svolta è sempre stata quella calcistica, con il primo torneo giocato nel giugno 1969 a San Carlo.

Dice il presidente Alfredo Cola: "Oggi le attività prevalenti sono calcio dilettanti, calcio under 10, pallavolo, tennis e ginnastica aerobica. Il Gruppo Sportivo Cella conta oggi circa 200 tesserati. Per avere la possibilità di incrementare altre attività, aspettiamo con ansia la concreta disponibilità di potere usufruire della nuova struttura del tennis per liberare la palestra dove potremo così svolgere altre iniziative sportive. Servono sicuramente altri spazi. Siamo contenti che il gruppo sportivo Cella Ponte Giorgi dia grande spazio alle categorie minori. Grande soddisfazione ci hanno dato fino a oggi i ragazzini del calcio under 10 che nel girone di andata del loro campionato, hanno fatto l’en plein vicendo tutte le loro partite e conquistando così il primato in classifica.

Poi - prosegue Cola - ci sono le categorie dilettanti del Csi, campionato di Eccellenza, ed anche loro sono primi in classifica avendo vinto tutte le partite, quando mancano due gare alla fine del girone di andata".

Il presidente Cola parla anche degli altri sport che sono parte importante ed integrante del gruppo Cella Ponte Giorgi: "Ci sono tante ragazzine che chiedono di potere praticare la pallavolo, sostenute dalle categorie della maggiore età. Dei 200 nostri associati ben 60-70 ragazze fanno pallavolo suddivise naturalmente in diverse categorie. Poi c’è il tennis, con i ragazzi che chiedono di poterlo praticare, soprattutto adesso con gli exploit mondiali del tennis italiano con Jannik Sinner. Ma purtroppo per questioni di spazio siamo limitati a incrementare questa attività anche questa svolta in palestra. Facciamo tutto lì e lo spazio per forza di cose non ci basta. Per poter accontentare tutti i giovani, aspettiamo con ansia un maggiore impegno da parte dell’Amministrazione comunale per cercare di trovare delle soluzioni.

E pensare che una bella nuova struttura per il tennis è pronta, ma la burocrazia per poterla avere in gestione e definire dove realizzare i servizi, è lunga con troppi ritardi. Siamo però fiduciosi che al più presto tutto si possa risolvere positivamente. Una volta disponibili le due strutture saranno altrettanti fiori all’occhiello non solo per Bivio Montegelli ma anche per tutta la Vallata del Savio".

Il gruppo sportivo organizza pure attività culturali, sempre inerenti allo sport e la prossima sarà il ’Natale dello sportivo’.