Un big match equilibrato per la Real Cerretese

SAN GIULIANO0REAL CERRETESE0

SAN GIULIANO: Gaffino Rossi, Gremigni, Lici, Ghelardoni (75’ Benedetti), Pasquini, Carani, Bindi (82’ Cantini), Niccolai, Di Paola, Doveri, Brega. A disp. Ria, Papini, Susini, Lorenzini, Antoni, Nacci, Bellucci. All. Roventini.

REAL CERRETESE: Battini, Bargellini (80’ Pieri), Lamberti, Meucci, Chiavacci, Mordagà, Fedi, Gargiulo, Melani, Bouhafa, Nieri (71’ Novi). A disp. Santini, Monti, Antonini, Lapi, Shaid, Scaran. All. Petroni.

Arbitro: Poggianti di Livorno (Pacini di Empoli e Mori di Livorno).

Note: ammoniti Lici e Brega (SG), Lamberti e Chiavacci (RC).

SAN GIULIANO TERME - Finisce 0-0 il big-match del girone A di Promozione: San Giuliano e Real Cerretese non si superano, il risultato è lo stesso della gara di andata. Distanze invariate, dunque, nelle posizioni di vertice della classifica (anche il Pietrasanta “terzo incomodo“ aveva pareggiato nell’anticipo). Nel San Giuliano subito in campo il nuovo acquisto per la porta, l’esperto Francesco Gaffino Rossi classe ‘92; Ghelardoni, Bindi, Di Paola e Brega le altre varianti dal primo minuto rispetto a Montecatini. Da parte sua Andrea Petroni conferma nove undicesimi, con Mordagà e Nieri preferiti stavolta a Monti e Pieri. Parte forte la Real Cerretese, pericolosa con Bouhama: Gaffino Rossi si salva. Replicano i nerazzurri con i tentativi di Doveri e Di Paola, senza esito. Nella ripresa arrembaggio del San Giuliano: quattro nitide occasioni per Pasquini, Brega, Di Paola e Doveri. Ma vuoi per la bravura di Battini, vuoi per l’imprecisione dei tiratori il gol non arriva. Nel finale di gara episodio contestato: segna il neo-entrato Benedetti, un fallo di Gremigni all’inizio dell’azione vanifica tutto tra le proteste dei locali.