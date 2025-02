Un brodino per i minerari. A Trestina solo un punto

Tra Sporting Trestina e Follonica Gavorrano vince la noia, con le due squadre che non vanno oltre lo 0-0 al termine di una partita avara di occasioni. Minerari che restano dove sono in classifica, visto che dietro hanno pareggiato tutte. Prima frazione con pochi spunti da parte delle due formazioni, anche se il Follonica Gavorrano prova a partire forte. E i biancorossoblù vanno vicini al gol già nelle prime battute con un’azione condotta da Pino e Arrighini, con il tiro di quest’ultimo che termina di poco a lato. Al 10’ il Follonica Gavorrano trova il vantaggio con Matteucci, ma l’arbitro annulla. Al 24’ ci prova anche il Trestina con un tiro che termina a lato da parte di Lisi dopo una veloce ripartenza. Al 42’, dopo una fase di equilibrio a centrocampo, si rende pericoloso di nuovo il Follonica Gavorrano con Arrighini, che non riesce a imprimere forza alla sfera dopo un traversone. Al 45’ ci prova Lo Sicco su calcio di punizione, Tozaj para centralmente. E la prima frazione si chiude sullo 0-0. Nella ripresa mister Masi prova a dare una scossa con un triplo cambio, inserendo Giustarini, Bramante e Scartabelli per Pino, Tatti e Zona. Succede però ancora meno: l’unica azione degna di nota della seconda frazione arriva al 16’ con la punizione di Lo Sicco, Bramante riceve e la mette in mezzo per Pignat che si allunga per concludere, la palla esce di poco a lato. Anche nel secondo tempo le occasioni scarseggiano, con le due squadre che sembra badino più a difendere che ad attaccare. Termina così 1-1.

SPORTING TRESTINA: Tozaj, Sensi, Giuliani, D’Angelo (30’ st Marcucci), De Meio, Serra, Nouri (24’ st Mencagli), Lisi, Buzzi (33’ st Dottori), Ferri Marini (38’ st De Souza), Orselli (13’ st Bucci). All. Calori.

FOLLONICA GAVORRANO: Antonini, Morelli, Pignat, Matteucci, Pino (10’ st Bramante), Scartoni (38’ st Masini), Kondaj (23’ st Souare), Tatti (10’ st Giustarini), Lo Sicco, Zona (10’ st Scartabelli), Arrighini. All. Masi.