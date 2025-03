Un Camaiore da 10 e loDe. Le pagelle della stagione

CAMAIORELe pagelle della stagione del Camaiore (che ancora non è finita essendoci un record da tenere e incrementare) sono contraddistinte da tutti volti altissimi. L’artefice principale è chi questa squadra l’ha creata nella scorsa estate vale a dire il presidentissimo Michele Pardini che merita un 10. Voto massimo condiviso con l’allenatore Pietro Cristiani (e tutto il suo staff) per come ha saputo gestire il gruppo, indirizzarlo, convincerlo, allinearlo sulle proprie idee e preparare ogni singola partita. La svolta tattica e d’interpretazione è arrivata subito dopo la prima uscita stagionale. Il 1° settembre 2024 il Camaiore perdeva male 4-0 in casa col Viareggio nella prima di Coppa. Il 1° marzo 2025 il Camaiore vinceva il campionato con 5 giornate d’anticipo (con 16 punti di vantaggio sulle seconde... e con 25 punti di distacco dal Viareggio).

I due giocatori che più di tutti gli altri hanno fatto la differenza sono stati capitan Zambarda in difesa e bomber Chiaramonti in attacco. Per loro voto 10, motivato dalla leadership e dalla qualità delle loro prestazioni: ’Zamba’ non ha sbagliato una partita regalando anche grandi palle col suo mancino, ’Chiaragol’ ha fatto reparto, 19 gol sin qui e mostrandosi centravanti da guerra. Il 9,5 va al collezionatore di clean-sheet Barsottini (giudizio da condividere in parte anche con Costa che l’ha sostituito egregiamente nei mesi in cui è stato fuori per l’infortunio alla mano): avere un portiere così, ora anche cresciuto mentalmente, in Eccellenza è un vero lusso. Il 9,5 se lo prende anche "il treno" Borgia, vincitore seriale di campionati e fisicamente sempre devastante sulla fascia. Ed è 9,5 pure per l’arcigno Velani (sempre impeccabile dietro garantendo velocità nei recuperi lunghi), per gli uomini-chiave del centrocampo Amico e Anzilotti (fedelissimo di Cristiani e super equilibratore delle terre di mezzo) e gli assaltatori fra le linee Da Pozzo (3 gol) con qualità e Cornacchia (6 gol) con energia e pressing. Voto 9 poi per la rivelazione camaiorese doc Belli, 2005 adattatosi benissimo terzino sinistro, e per il mediano Granaiola. Alternandosi davanti sono da 8,5 Nardi (5 gol) e il jolly Bacci (3 reti). Voto 8 per Zavatto e Kthella, pronti all’uso quando serviva. E 7,5 per gli utilissimi Bologna e Ricci.

Simone Ferro