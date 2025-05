Un campionato a due facce: "Bravi ad aggiustare le cose"

Moreno Zocchi lascerà la Toscana a giorni, non prima di aver programmato, almeno a grandi linee, la stagione 2025-26 con la dirigenza. La sua presenza all’Ecodays ha offerto intanto l’occasione per fare una valutazione sull’annata appena conclusa. "E’ stata una stagione a due facce – ha detto il ds, legato al Pontedera anche per il prossimo anno – nella quale eravamo partiti con belle intenzioni, con grande entusiasmo e invece ci siamo trovati ad affrontare una situazione che non ci aspettavamo. Siamo andati un po’ in difficoltà per due mesi, ma anche perché abbiamo avuto 6-7 giocatori assenti tra infortunati cronici e squalificati. Io poi ho sbagliato qualche acquisto iniziale, ma a gennaio siamo stati bravi a rimettere a posto le cose grazie all’equilibrio che sono riusciti a mantenere la società, mister Menichini e lo staff, che hanno continuato a lavorare nel modo giusto. Alla fine abbiamo ottenuto qualcosa di più di quello che si poteva immaginare soltanto perché se si fa una classifica di spesa iniziale il Pontedera è tra le ultime 6-7 squadre, e quindi essere arrivati ai play off è una sorta di miracolo. In realtà non è così. Il Pontedera in 13 anni di professionismo ha giocato 6 volte i play off, tre volte negli ultimi tre anni. Ma è chiaro che dall’anno prossimo si ripartirà come abbiamo sempre fatto, per salvarci all’ultimo minuto. Mi piacerebbe poter avere l’ambizione di dire che quest’anno (il prossimo, ndr) abbiamo costruito una squadra importante perché i giovani che volevamo sono arrivati, perché gli over che volevamo sono rimasti o sono arrivati. Mi piacerebbe poter arrivare ai primi di settembre con una squadra completa e magari con ambizioni un po’ più alte, però so benissimo che per una realtà come la nostra riuscire di nuovo ad arrivare ai play off sarebbe un altro coronamento di un ottimo lavoro". E Zocchi ha già iniziato a muoversi: "Ho parlato con alcuni procuratori e da lunedì faremo una riunione col mister per valutare modulo di gioco, staff e giocatori. Quindi è ancora presto per dire le cose, perché ad esempio c’è da considerare il rientro di Ianesi e se resterà o meno. Comunque abbiamo una proprietà importante per la C e per una realtà come Pontedera, quindi sono assolutamente fiducioso".

Stefano Lemmi