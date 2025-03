Un Castelnuovo da playoff. Batte anche con la capolista

castelnuovo

CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli, Fontanesi, Pivetti, Baroni, Manni, Le Guern, Bellei Ponzi, Carbone (82’ Cheli), Bellentani (70’ Cantaroni), Fugallo (87’ Copertino). A disp. Braglia, Stanzani, Buffagni, Progulakis, Paltrinieri. All. Casagrandi.

CDR MUTINA: Chiossi, Sejdiraj (62’ Gollini), Ligabue (52’ Teggi), Gualdi, Ognibene, Ricaldone, Turci (51’ Cavani), Caselli, Corbelli, Hoxha, Panzanato (84’ Veneri). A disp. Tagliavini N., Vignocchi, Pramarzoni, Tagliavini A., Guerrero. All. Paganelli.

Arbitro: Petronilla di Parma

Reti: 17’ Fontanesi, 50’ Carbone, 92’ (rig.) Hoxha Note: ammoniti Bellentani, Panzanato, Hoxha, Bellei Ponzi

Il Castelnuovo champagne di Casagrandi (foto 7 vittorie e un pari nelle ultime 8 gare) riesce in quello che nessuno era riuscito, infliggere alla capolista Cdr Mutina il secondo ko di fila. Il 2-1 permette ai biancazzurri di agganciare così La Pieve al 5° posto in zona playoff. Per la capolista si conferma il momento di appannamento (3 ko nelle ultime 6 gare), ma dietro il Castellarano continua a frenare e il +10 sul Campagnola secondo a 6 gare dalla fine rimane un margine più che ottimo. La gara si sblocca al 17’ quando Le Guern con un geniale colpo di tacco indirizza la palla in area, un difensore orange non riesce a liberare bene e Fontanesi di prima intenzione calcia forte sotto la traversa fulminando Chiossi. Nel secondo tempo la Cdr parte forte e al 3’ con Hoxha impegna da fuori area Menozzi. Passano 2’ e bomber Carbone (gol numero 10) si prende gli applausi della gremita tribuna calciando di prima intenzione dal limite dell’area a fil di palo la palla del 2-0. Al 18’ Bellentani pennella una punizione a centro area, Fugallo di testa anticipa tutti ma la palla esce di poco. Al 26’ Panzanato ha la palla buona per accorciare presentandosi dal vertice dell’area grande davanti a Menozzi ma Fontanesi recupera magistralmente l’avversario mettendo in angolo. Si arriva così nel recupero e al 48’ una palla alta in area locale viene colpita di mano da un difensore, rigore che Hoxha trasforma. Nei gli ultimi 2’ di recupero la Cdr spinge ma il pari non arriva il Castelnuovo si gode il colpo grosso che vale l’accesso nella zona playoff.