Un centrocampista senese per la Robur. Barbera dal Ghiviborgo: ritorno a casa

"Ogni partita è una sfida, ogni allenamento un’opportunità per migliorare. Credo nella disciplina, nella costanza e nell’importanza del lavoro di squadra. Nato nel 2004, ho sempre creduto che talento e duro lavoro vadano di pari passo, ed è per questo che ho scelto di affiancare la mia carriera sportiva agli studi, in Biologia all’Università di Siena": si presenta così, nel proprio sito internet, il nuovo acquisto del Siena, Gianni Barbera, che ha appena sottoscritto un contratto biennale. Il centrocampista, nato proprio sulle lastre, la scorsa stagione ha militato nel Ghiviborgo: buone geometrie e buona personalità, mediano, mezzala, ma anche adattabile dietro le punte, mister Bellazzini lo conosce bene; di sicuro non sarà il solo giocatore che seguirà a Siena il tecnico pisano. A dare l’ufficialità del trasferimento di Barbera, il club bianconero.

"Nato a Siena e per tre anni nel settore giovanile bianconero, Barbera è reduce da quattro stagioni consecutive in Serie D – si legge nella nota –, in cui ha vestito le maglie di Poggibonsi e Ghiviborgo. Nell’ultima stagione ha realizzato 3 reti, confermandosi un centrocampista solido, affidabile e maturo nonostante la giovane età. Il Siena accoglie con entusiasmo Gianni nella famiglia bianconera e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra".

Un centrocampista classe 2004 che prende il posto di un altro centrocampista classe 2004: ufficiale il trasferimento di Alfred Hagbe al Figline, in Eccellenza, dopo la separazione dalla ‘sua’ Robur al termine della passata stagione, per il mancato rinnovo del contratto (pronto a vestire la maglia gialloblù anche Andrea Morosi, lo stesso non confermato).

Il nuovo Siena sta quindi prendendo, giorno per giorno, forma: in attesa degli altri annunci ufficiali, tra cui quello di Jacopo Ciofi, al momento, in rosa, ci sono, oltre ai giocatori sotto contratto (il cui destino non è comunque ancora deciso), i tre 2007 Calamai, Rogani e Lapadatovic e Cavallari, l’unico bianconero in scadenza che proseguirà il suo percorso in bianconero (da vedere se Boccardi gi farà compagnia).

Intanto il Grosseto ha sganciato la prima bomba: dopo un corteggiamento serrato e un’offerta onerosa Simone Della Latta approda alla corte di Indiani…

Angela Gorellini