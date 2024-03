Un derby da dieci e lode. L’Academy ferma il Cesena

Acuto della San Marino Academy nel derby con Cesena (2-1). Prima del fischio d’inizio, tra titane e romagnole c’era una differenza di undici posizioni e di 34 punti. Tutto cancellato da una prova di puro sacrificio, cuore e grinta: le titane confezionano la domenica perfetta, si rilanciano nella corsa salvezza, mandano segnali alla concorrenza e, soprattutto, a se stesse. Contro il grande ex Alain Conte il vestito cambia. La forza del Cesena, a -1 dalla vetta e reduce da sei vittorie consecutive, impone una maggiore copertura. È 5-3-2 con il recupero di Peare sulla corsia mancina e quello di Barbieri in attacco. A spalleggiare la bomber c’è Tamburini. A decidere il match le reti di Barbieri dopo un giro di lancette e Giuliani. San Marino Academy: Limardi; Ladu, Manzetti, Gardel, Carlini, Peare (81’ Montalti); Giuliani (72’ Menin), Bertolotti (81’ Mariotti), Puglisi (72’ Buonamassa); Barbieri, Tamburini (66’ Bonnín) A disp.: Montanari, Carrer, Pirini, Nicolini. All.: Venturi.

Serie B (19ª giornata): Arezzo-Genoa 0-0, Bologna-Lazio 1-2, Brescia-Ravenna 2-1, Hellas Verona-Freedom 2-2, Pavia-Tavagnacco 0-1, Res Roma-Parma 1-2, San Marino Academy-Cesena 2-1, Ternana-Chievo 2-0.

Classifica: Ternana, Lazio 50; Cesena 46; Parma 43; Hellas verona 32; Genoa 31; Chievo, Brescia 30; Bologna 23; Arezzo 21; Res Roma 18; Pavia 16; San Marino Academy 15; Freedom 14; Tavagnacco 12; Ravenna 3.