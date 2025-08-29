Un derby tra rivalità e incertezze. Il mister in panchina resta un rebus

Serata di derby, ma questo sembra l’ultimo dei pensieri. Mai come quest’anno, purtroppo, si è parlato veramente poco dei novanta minuti che il Rimini questa sera giocherà al ’Benelli’ contro la Vis Pesaro, seconda giornata di campionato. Perché il calcio giocato da un paio di mesi a questa parte in Piazzale del Popolo è passato in secondo piano, messo all’angolo dalle questioni societarie. Che si riflettono inevitabilmente sul campo, alla fine.

Ieri al ’Neri’ i biancorossi sono tornati ad allenarsi guidati da Braglia, il tecnico che il giorno prima aveva disertato l’allenamento. Appuntamento fissato per le 16, ma solo dopo le 17 Parigi e compagni spuntano dagli spogliatoio all’interno dei queli, si dice, a catechizzare tutti ci abbia pensato Giusy Anna Scarcella. Cosa abbia detto la proprietaria della Building Company ai biancorossi non è dato a sapersi perchè, si sa, alla fine i panni sporchi si lavano nello spogliatoio.

Sta di fatto che Braglia allena la squadra che domani affronterà la Vis Pesaro. Nessuna vigilia ’parlata’, nemmeno questa volta. E non è nemmeno dato a sapersi se il tecnico toscano domani sarà in panchina al ’Benelli’, oppure ci sarà il suo vice Dicuonzo, oppure l’allenatore della Primavera D’Alesio. Mistero? No soltanto caos.

La rosa biancorossa, intanto, si fa sempre più ristretta con la mancata fideiussione (quella extra budget della quale ormai parlano anche dal fruttivendolo) che sta continuando a tenere in ostaggio il mercato. Nessuna operazione in entrata, sempre che domani, proprio come successo al debutto contro il Gubbio, non spunti qualche nuovo tesserati (naturalmente con un contratto di volontariato).

La Vis che attende il Rimini, al contrario, viaggia con entusiasmo. Lo stadio è al completo, fatta eccezione per il settore dedicato agli ospiti che resterà chiuso. Un’altra ’punizione’ per i tifosi del Rimini che ora attendono soltanto l’invasione delle cavallette per chiudere l’estate calcistica in bellezza.

"Mi dispiace che certe società siano in certe condizioni – dice l’allenatore della Vis, Roberto Stellone alla vigilia – ma dobbiamo pensare a noi e a preparare al meglio la partita. E’ molto sentita dalle due tifoserie e cercheremo di pensare a vincere la partita dando il massimo per ottenere punti".