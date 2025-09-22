Un gol di Grasso (bomber anche del Gatta) decide il match. Il Fabbrico lotta, ma si piega al Nibbiano

NIBBIANO/VALTIDONE1FABBRICO0

NIBBIANO/VALTIDONE: Guerci, Hasanaj, Vecchi (26’st Setti), Alcibiade, Fogliazza, Boccenti, Lancellotti, Jakimovski (19’st Rebolini), Grasso (41’st Javi Boix), Carrasco (16’st Minasola), Poesio (31’st Bassoli). A disp.: Serena, Castellana, Binelli, Piscicelli. All.: Rastelli

FABBRICO: Rossi, Malavolti, Sabattini (19’st Andolina), Tamagnini, Scappi, Budriesi, Pedrazzoli, Koni (35’st Macchiavelli), Montuoro, Lari (44’st Marchini), Minelli (23’st Andolina). A disp.: Salati, Nocerino, Gibertoni, Genova, Ongarini, Marchesi. All.: Galantini

Arbitro: Panariti di Torino

Rete: Grasso al 45’pt.

Note: ammoniti Vecchi, Rebolini, Fogliazza, Hasanaj e Andolina

Non riesce il colpaccio al Fabbrico nel piacentino, nella tana del Nibbiano e Valtidone che lo scorso anno ha sfiorato la Serie D e quest’anno ci riproverà nuovamente con ritrovate energie e importanti valori.

I ragazzi di mister Galantini si arrendono nel momento peggiore, ovvero allo scadere del primo tempo. Implacabile il solito Domenico Grasso, bomber che da anni supera abbondantemente la doppia cifra in Eccellenza e che a Reggio hanno imparato ad apprezzare soprattutto gli appassionati del Torneo della Montagna, in particolare dirigenti e tifosi del Gatta che da diverse estati hanno affidato a lui la maglia granata numero nove.

Il Nibbiano sale a 10 punti, a -2 da Vianese e Pontenurese che stanno viaggiando a punteggio pieno. Per quanto riguarda il Fabbrico si tratta della seconda sconfitta ne primi quattro turni. Il bottino è di 4 punti, una vittoria, un pari e due sconfitte. Nel prossimo turno si cercherà il riscatto sul campo del Real Formigine: i modenesi sono ultimi con zero punti, dopo quattro sconfitte su quattro (al pari di Corticella e Salsomaggiore). L’occasione per tornare a fare punti. Il cammino della squadra della bassa, per ora, vede un 1-1 con l’Arcetana, la sconfitta per 2-0 con la Pontenurese che per ora sta battendo tutti, il successo per 2-0 sul Salsomaggiore fermo a zero punti, e la sconfitta di ieri col Nibbiano.