Un gol e un punto in tre partite. Forlì in panne come il suo attacco

Una brusca frenata dopo una serie di otto risultati (molto) positivi. Il Forlì, un punto incamerato nelle ultime tre partite, sembra essersi inceppato. Dopo il pari 0-0 sul campo del Fanfulla, domenica scorsa la squadra biancorossa ha lasciato l’intera posta sul campo del Lentigione, che l’ha battuta 2-0, uno ko che ha fatto seguito allo scivolone 1-3 a domicilio contro un Corticella, fra l’altro, per quasi un’ora di gioco ridotto in dieci uomini.

La sconfitta di domenica scorsa, nella quale l’ex diesse biancorosso Sandro Cangini si è preso una rivincita dopo la mancata conferma al termine della passata stagione, ha provocato l’accendersi della spia d’allarme in casa dei galletti. Un momento difficile certificato dalle difficoltà in fase realizzativa: un reparto avanzato nel quale il bomber Merlonghi, a segno sette volte nelle prime otto giornate di campionato, non ha più trovato la via della rete nei tre match successivi.

Partendo dal pareggio di Lodi, seguito appunto dai ko col Corticella e domenica con il ‘Lenz’, la sola rete biancorossa (di Persichini) a fronte delle cinque incassate da Pezzolato è il dato che testimonia del momento d’impasse al quale bisognerà porre rimedio alla svelta. Un’involuzione determinata dal gioco poco incisivo dei galletti, che dal quarto posto in classifica, a due sole lunghezze dalla vetta, sono scesi sull’attuale ottavo gradino già a nove punti di distanza dalla capolista Ravenna.

Una squadra lanciatissima, quella giallorossa, che domenica scorsa ha rifilato un perentorio 4-1 al malcapitato Mezzolara e che ora si profila all’orizzonte del Galletto. Per evitare di finire nella zona anonima della graduatoria, l’urgenza biancorossa è quella di ripartire immediatamente fin dalla prossima 13ª giornata. Un’occasione di riscatto da prendere al volo proprio nel match più sentito dalla tifoseria, il derby al Morgagni appunto con il Ravenna di mister Massimo Gadda.

I giallorossi, con otto vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta, scoppiano di salute, con un attacco in gran spolvero forte di 22 reti messe a segno grazie a un gioco di ottima fattura, in cui è decisiva la verve di quel Paolino Rrapaj, a segno anche domenica, rimpianto dai supporters forlivesi dopo la sua splendida scorsa stagione.

Per rivitalizzare il gioco dei galletti, molto probabilmente, sarà importante il ritorno in campo del trequartista Thomas Bonandi, che da un paio di settimane ha ripreso gli allenamenti e che mister Mauro Antonioli spera di recuperare a breve, magari portandolo in panchina già da questa domenica. Per lo scacchiere di Antonioli sarà di certo importante anche il recupero del baby-terzino Diego Rossi, pronto al rientro nel momento più delicato della stagione.