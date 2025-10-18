Un gol per tempo, vola il Forlì in Sardegna. Apre Franzolini, chiude Macrì: è 4° posto

TORRES 0 FORLì 2

TORRES (3-4-1-2): Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Mercadante; Zecca (21’ st Di Stefano), Sala, Brentan, Scheffer (10’ st Dumani); Lunghi (21’ st Carboni); Diakite (36’ st Mastinu), Starita (10’ st Musso). A disp.: Marano, Petriccione, Nunziatini, Biagietti, Bonin, Masala, Giorico, Idda, Lattanzio. All.: Pazienza. FORLÌ (4-3-3): Martelli; Manetti, L. Saporetti, Elia, Spinelli (16’ st Graziani); Franzolini, Menarini (25’ st Scorza), Di Risio (16’ st Ripani); Macrì, Petrelli (25’ st Manuzzi), Farinelli (24’ st S. Saporetti). A disp.: Calvani, Veliaj, Mandrelli, Valentini, Giovannini, Cavallini, Coveri, Pellizzari. All.: Miramari. Arbitro: Teghille di Collegno. Reti: 33’ pt Franzolini, 36’ st Macrì. Note - Ammoniti: Lunghi, Sala; Menarini, Di Risio, Ripani e l’allenatore Miramari. Angoli: 2-3. Recupero: 3’, 5’. Spettatori 3.005, dei quali 13 forlivesi.

In uno stadio con oltre 3mila spettatori nonostante la crisi di risultati della Torres, il Forlì ha centrato la seconda vittoria in trasferta portando a 7 i punti incamerati nelle ultime tre partite. Mister Miramari conferma nel ruolo di terzino sinistro il giovane Spinelli, cresciuto prima nell’Edelweiss Jolly, poi nella cantera biancorossa; nella ripresa lascerà il posto a Graziani all’esordio stagionale. Per i padroni di casa Pazienza lascia le chiavi del centrocampo a Sala, migliore dei suoi,ma che predicato nel deserto.

La partita vede la Torres tener palla ma senza trovare la giocata per impegnare Martelli. Il Forlì, più concreto, disputa una gara guardinga, ripartendo con alcune ficcanti sortite in velocità. Nella ripresa, dopo la rete di Franzolini, il Forlì bada al sodo chiudendo la gara con la splendida punizione di Macrì.

La prima occasione del match, al 10’, è per il Forlì con Macrì che, servito da Manetti, sforbicia alto. Nella parte centrale del primo tempo la Torres spinge in avanti e si fa vedere con tre conclusioni dal limite non lontane dai pali: a provarci sono Sala (17’), Brentan (23’) e Scheffer (31’). Dopo la ‘sfuriata’ dei padroni di casa il Forlì passa in vantaggio, al 33’, con la conclusione ravvicinata di Franzolini che, servito da Petrelli da destra, anticipa Zaccagno e spedisce vicino al palo lungo: è la prima rete segnata dai galletti in un primo tempo in questo campionato.

Al 37’ Forlì ancora pericoloso con Petrelli, che spara verso la porta un pallone ribattuto da Antonelli. Al 41’ la Torres ci prova con la botta di sinistro di Longhi ribattuta. Il primo tempo si chiude con la rete annullata a Petrelli in offside e con la girata di Sala che sorvola la traversa.

La ripresa parte col Forlì vicino al raddoppio: al 48’ il cross di Macrì è deviato da Franzolini che non inquadra lo specchio per pochi centimetri. Al 68’ Di Stefano, appena entrato, impegna Martelli che blocca a terra la sua conclusione centrale. All’81’ il Forlì centra lo 0-2: l’estremo Zaccagno, in un rinvio, esce dall’area col pallone in mano: è ,punizione e Macrì con un tiro imprendibile nel sette lontano mette il pallone in rete e la partita in ghiaccio. All’88’ l’occasione più ghiotta per la Torres con Musso che, servito da Mastinu, spreca di testa sopra la sbarra. A tempo scaduto Di Stefano si divora anche l’occasione per segnare almeno un gol per la scoraggiata Torres.

Fa festa quindi il Forlì, che con una prova di incoraggiante solidità sale addirittura al quarto posto a quota 16, prima delle ’terrestri dietro alle battistrada, in attesa delle partite delle rivali. Prossima gara sabato 25 (ore 20.30) in casa con il Pineto.