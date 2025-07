Un grande ritorno per il Fano. Gucci, ora è ufficiale

Il giorno dopo l’apertura ufficiale del calciomercato il Fano Calcio ha immediatamente ufficializzato il ritorno in maglia granata di Niccolò Gucci (foto), 35 anni, l’attaccante toscano che aveva vestito la casacca dell’Alma Juventus per tre anni consecutivi, dal 2014 al 2017, entrando a suon di gol nel cuore dei tifosi fanesi. Nelle tre stagioni passate a Fano Gucci aveva collezionato ben 90 presenze segnano la bellezza di 40 reti tra campionato e coppa, trascinando la squadra in Lega Pro nel terzo anno.

Confidando sul suo attaccamento per Fano, anche per motivi personali, i dirigenti del Fano Calcio lo hanno corteggiato a lungo in questi ultimi tempi, tanto che alla fine Niccolò Gucci, che nell’ultima stagione ha giocato dapprima in Serie C con l’Arezzo e poi in D col Livorno, ha accettato di sposare il progetto del nuovo Fano Calcio e di scendere quindi in Promozione. Inutile dire che la conferma dell’arrivo di Gucci, che noi avevamo data già per certa quasi un mese fa, ha risvegliato l’entusiasmo in tutto il popolo granata e sarà sicuramente un potente elemento catalizzatore per riportare i tifosi allo stadio. Come già d’altronde sta emergendo col passa parola sui social.

Per quanto riguarda gli altri acquisti che saranno annunciato nelle prossime ore, ci dovrebbe essere anche quello di un portiere. Si tratta di Nicolò Santini, classe 1999, l’anno scorso a Tavernelle in Prima Categoria, ma con un passato in Eccellenza col Fabriano Cerreto, dopo essere cresciuto nella Santarcangiolese ed aver giocato a Fano con l’Atletico Alma e con il K-Sport Montecchio.

sil.cla.