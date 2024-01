Un grave infortunio per l’attaccante appena arrivato in bianconero alla vigilia della delicata sfida al Muzi di Orvieto. Sansepolcro perde Musa Leight per tutta la stagione

SANSEPOLCRO

Legamento del crociato rotto. Una jella da record, quella abbattutasi su Mario Musa Leight, l’attaccante che il Sansepolcro ha preso a inizio 2024 dalla squadra veneta dell’Ambrosiana. Il tempo di esordire in maglia bianconera durante la ripresa del match contro il Grosseto e dopo dieci minuti dal suo ingresso l’immediata sostituzione per quello che tutti si auguravano fosse un problema di lieve entità al ginocchio. Invece no: la risonanza magnetica ha pronunciato la peggiore delle sentenze e la conferma è arrivata dalla visita ortopedica, per cui Musa Leight è adesso atteso da un lungo periodo di stop. Stagione finita, insomma, come si usa dire in casi del genere.

"Lo abbiamo ingaggiato come pedina che avrebbe dovuto costituire la classica ciliegina sulla torta – afferma il direttore generale del Vivi Altotevere, Marco Farinelli – e invece è caduto fra capo e collo questo imprevisto. Vigileremo con la massima attenzione per cercare di recuperare al più presto Musa Leight, anche se siamo consapevoli del fatto che l’organico della squadra rimanga pur sempre in grado di affrontare il campionato di serie D e soprattutto di battersela alla pari con qualsiasi avversaria del girone. La dimostrazione l’abbiamo avuta domenica scorsa nella sfida contro il Grosseto: nostra l’occasione migliore costruita nell’arco dei 90 minuti e ora ci attende un mese di ferro, perché allo scontro diretto in programma domani a Orvieto faranno seguito le partite contro Tau Altopascio, Livorno, Follonica Gavorrano e Seravezza. Il gruppo, ricostruito in base alle precise esigenze dell’allenatore Marco Bonura e grazie al lavoro del direttore sportivo Emanuele Monni, ha trovato una propria identità".

Al "Muzi" sarà di nuovo disponibile l’esperto Giacomo Gorini, così come nel corso della settimana è tornato ad allenarsi Marco Civilleri. Unico assente certo: lo squalificato centrocampista Riccardo D’Angelo.

Claudio Roselli