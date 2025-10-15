Un Grifone convincente. Biancorossi in crescita

Giornata di riposo, quella di ieri, per i biancorossi di mister Indiani che hanno concluso questo primo step di sette partite in testa alla classifica a pari punti con il Siena. Un riposo meritato anche alla luce delle ultime prestazioni e dei risultati incamerati da Marzierli e compagni che hanno dimostrato di aver imboccato la strada giusta. Un Grosseto, quello visto contro il Tau, che ha meravigliato per la intensità e la qualità messe in vetrina, caratteristiche che hanno "convinto" anche il pubblico della tribuna (scontato l’apprezzamento dello zoccolo duro della Curva Nord) che ha applaudito i propri beniamini. Una scena che ha soddisfatto anche il tecnico Indiani. Oggi I biancorossi riprendono la preparazione in vista del prossimo appuntamento che li vedrà impegnati nella trasferta di Orvieto sul terreno dello stadio "Muzi": un brutto ricordo per I tifosi maremmani. L’undici umbro, allenato da Rizzolo che favorisce un gioco offensivo, è in serie positiva con tre vittorie nelle ultime tre uscite in una settimana ed in classifica vanta nove punti: domenica scorsa l’Orvietana ha sbancato il campo del Montevarchi con un rotondo 4-1. Ed in casa umbra cresce l’attesa per la sfida di domenica contro la capolista Grosseto.