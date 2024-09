Un mercato produttivo. Carrarese, bilancio ok per il diesse Pasciuti: "Obiettivi raggiunti»

Un mercato lungo ed estenuante ma alla fine produttivo. Il direttore sportivo Iacopo Pasciuti ha commentato a bocce ferme le operazioni in entrata ed uscita della Carrarese ritenendosi sostanzialmente soddisfatto. "Gli obiettivi prefissati li abbiamo raggiunti – ha spiegato – e per questo ringrazio la proprietà che ci ha fornito quanto necessario per arrivarci. Siamo partiti dall’idea di base di confermare l’intelaiatura della squadra che ha vinto i playoff conquistando questa storica promozione e per questo ci sono stati riscatti e prolungamenti di contratti (Panico, Illanes, Schiavi, Cicconi, Capello, Finotto e Palmieri). Ringrazio, invece con enorme gratitudine chi ci ha lasciato pur essendo protagonista con noi lo scorso anno. Il mercato in entrata si è concentrato poi su profili giovani italiani di prospettiva come Cherubini, Cerri, Giovane, Guarino e Motolese. Nel finale sono arrivati oltre all’esterno Bouah due elementi importanti come Falco e Shpendi. Il primo, avendo giocato in Serie A e all’estero, non necessita di presentazioni; il secondo aveva tanto mercato, anche nella massima serie, ed il fatto che sia lui che l’Empoli abbiano scelto la Carrarese è una dimostrazione di quanto sia credibile il nostro progetto tecnico. Con loro meritano una menzione anche Hermannsson e Cavion, altri due acquisti d’esperienza".

Proprio Michele Cavion, l’ultimissimo colpo di mercato, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ufficiali: "Sono molto felice di essere tornato e ringrazio sinceramente la società per la fiducia. Da quando ho lasciato Carrara, non ho mai smesso di seguire la squadra, che mi è rimasta nel cuore. Ho lasciato tanti amici qui ed è stato emozionante poter condividere con loro la gioia di un ritorno. Conosco bene questa categoria, ci attende un campionato ricco di insidie e dovremmo velocizzare il processo di adattamento. Sono molto fiducioso, poiché ho trovato un gruppo unito e motivato. Non ho preferenze di ruolo: sono un centrocampista capace di coprire più posizioni ed a completa disposizione del mister".

Ieri la Carrarese ha ripreso gli allenamenti con una sessione pomeridiana tenutasi al campo sportivo Illio Traversa di Fossone mentre stamattina si allenerà a Montignoso. Purtroppo, finché i lavori allo stadio dei Marmi non verranno ultimati, la squadra sarà costretta a ingegnarsi cercando ospitalità di volta in volta negli impianti della provincia. Tra i giocatori manca Stiven Shpendi che è stato convocato con l’Under 21 dell’Albania.