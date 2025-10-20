Un Montevarchi da sogno. Il sorpasso con Tommasini

camaiore

2

aquila montevarchi

3

CAMAIORE (3-5-1-1): Di Biagio; Accorsini, Diana, Casani; Tavernini, Luciani, Bigica (46’ st Marcucci), Grilli, Raineri (6’ st Kthella); Bongiorni (28’ st Belli); Magazzù (35’ st Camaiani). (A disp.: Di Cicco, Bertellotti, A. Bartelloni, Usseglio Viretta, Macchi). All. Pietro Cristiani.

AQUILA MONTEVARCHI (3-4-3): Giusti; Bigazzi (52’ st Galastri), Siniega (11’ st Coly), Bassano; Rosini (31’ st Tommasini), Lovari (35’ st Simoni), Mattei (11’ st Nannini), Cecconi; Boncompagni, F. Mencagli, Bocci. (A disp.: Failli, Mariniello, Carotti, Degli Innocenti). All. Simone Marmorini.

Arbitro: Davide Scalvi di Lodi (assistenti di linea Elia Sanneris di Mantova e Luca Zanibelli di Brescia).

Reti: 15’ pt Bongiorni (C), 24’ pt Bongiorni (C), 46’ pt F. Mencagli (A); 44’ st Cecconi (A), 50’ st Tommasini (A).

Note: ammoniti Raineri (C) e Grilli (C); calci d’angolo 10-3 per l’Aquila Montevarchi; recupero 1’ pt e 6’+3’ st.

CAMAIORE – Grandissima impresa dell’Aquila Montevarchi, di quelle che mette le ali sì anche alla classifica (sono 3 punti che valgono doppio per il come ottenuti e perché presi contro una diretta concorrente per la salvezza) ma soprattutto al morale... che era un po’ atterrito dopo la scoppola 4-0 rimediata in casa domenica scorsa con l’Orvietana. Era attesa una reazione d’orgoglio... e in terra versiliese ieri c’è stata in tutto e per tutto da parte dei ragazzi di Simone Marmorini, che a fine gara era incontenibile dalla gioia così come il presidente Angelo Livi (che ha vissuto la sfida in panchina, finendo anche col prendersi un po’ con gli avversari al triplice fischio... dove non sono mancati i momenti concitati).

Il Camaiore, ancora privo di Velani dietro e Bifini davanti ma col versatile 2006 Luciani recuperato in extremis in mezzo al campo, si schiera inizialmente con un sistema di gioco tatticamente camaleontico in base ai movimenti dell’esterno di sinistra Raineri che in fase di possesso spinge tantissimo alzandosi sulla linea delle punte (e con Luciani che si apre a destra il modulo diventa un 4-2-3-1). Gli ospiti valdarnesi, con una lunga lista di indisponibili, propongono un 3-4-3 che pende a sinistra dove l’"Mvp" Cecconi (un assist e un gol) farà il solco mentre il bel tridente offensivo Boncompagni-Mencagli-Bocci farà la differenza nella ripresa.

La sblocca Bongiorni al quarto d’ora con super aggancio e dribbling secco sterzando sottoporta. Raddoppia sempre lui 9 minuti dopo con rapinesca zampata su sponda aerea di Accorsini da corner di Magazzù da destra. A fine primo tempo la riapre bomber Federico Mencagli insaccando da vero "9" sul cross di Cecconi, che poi col destro da sinistra farà male al Camaiore pure all’89’ su punizione dal limite da lui stesso furbescamente procurata (e su cui i locali hanno protestato tanto). Nel 5’ dell’ampio (e poi prolungato) recupero arriva il gol-partita del subentrato 2006 Tommasini.

Simone Ferro