Un nuovo inizio. Prosegue la preparazione del Casalguidi

Per il Casalguidi si tratta quasi di un ritorno alle origini: dopo il biennio con Marco Benesperi in panchina (passato alla Lampo Meridien) a prendere le redini della prima squadra è stato Ivan Paolacci, già secondo di Alessandro Gambadori negli anni della vittoria del campionato di Prima Categoria e della salvezza in Promozione. E il nuovo mister, coadiuvato dal resto dello staff tecnico, ha diretto il primo allenamento della preparazione precampionato lo scorso 11 agosto. Inizialmente il gruppo ha lavorato sull’aspetto atletico mentre sul finale si sono svolte anche esercitazioni dedicate alla tecnica e al possesso palla. Presenti sul terreno di gioco anche il direttore sportivo Daniele Pagliai ed il vice-presidente Emiliano Pratesi. I ’Canarini’ sono stati inseriti nel girone A della Promozione 2025/26 e se la vedranno com’è noto contro Settimello, Montignoso, Cubino, Firenze Ovest, Forte dei Marmi, Fortis Juventus, Urbino Taccola, Jolo, Luco, Montelupo, Pietrasanta, San Piero a Sieve e San Marco Avenza. La prima giornata di campionato prenderà il via il 14 settembre prossimo, con i calendari che saranno ufficializzati a breve. Prima di allora, c’è da onorare la Coppa Italia, che rappresenterà anche una prima occasione per affinare gli automatismi di gioco e "mettere benzina" nella gambe: l’appuntamento in questo caso è per il 31 agosto prossimo, quando Ceccarelli e compagni riceveranno il Cuoiopelli. E dall’esito del primo incontro, si andrà delineando il secondo match del triangolare: in caso di vittoria, il Casalguidi affronterà il Cubino nel corso della terza giornata, il 17 settembre prossimo. Qualora a vincere il primo incontro dovessero essere i pisani (o se dovesse concludersi in pareggio) Cubino – Casalguidi sarà invece anticipata al 7 settembre. Gli impegni non mancano e nemmeno la carica motivazionale dovrà mancare: l’obiettivo in campionato resta quello di salvarsi, per poi alzare l’asticella.

Giovanni Fiorentino