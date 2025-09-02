Un paese una squadra. Il gran ritorno del Sassocorvaro: dopo diciannove anni è in "Prima»

Dopo 19 anni l’Avis Sassocorvaro ritrova il campionato di Prima categoria e lo vuol affrontare nel migliore dei modi. Da qualche giorno i ragazzi del riconfermato mister Nazario Baggiarini sudano e lavorano per farsi trovare pronti a vivere nuove sfide e a onorare questa nuova avventura. "Affrontiamo questa nuova stagione con grande entusiasmo e senso di responsabilità. – dice il presidente dell’Avis Sassocorvaro Francesco Montanari –. Dopo un percorso importante terminato con la vittoria del campionato, ci apprestiamo a disputare un torneo in una categoria superiore: un livello nuovo, più competitivo, difficile e stimolante. Il gruppo nella nostra realtà è tutto, a prescindere dalle qualità tecniche e tattiche dei singoli. La riconferma dello zoccolo duro dello scorso anno, un gruppo di amici, con l’aggiunta di nuovi elementi esperti o comunque di categoria, è un mix perfetto per affrontare la nuova stagione. Sappiamo bene che le sfide saranno tante e complesse. Tuttavia, il nostro obiettivo non sarà né salvarci né vincere, il nostro vero obiettivo sarà affrontare ogni partita nel migliore dei modi, con determinazione e spirito di squadra". Tra i tanti derby, quello con l’Olimpia Macerata Feltria, un ‘campanile’ che anno scorso è stato seguito sia all’andata che al ritorno da 800 e più persone. In Coppa Marrche l’Avis Sassocorvaro è stato inserito nel girone a 3 con l’Audax Calcio Piobbico e l’Olimpia Macerata Feltria.

La rosa: Polidori Lorenzo, Raffaelli Jacopo. Difensori: Roselli Mattia, Calabresi Riccardo, Filippini Andrea, Girelli Alessandro, Pasquinelli Luca, Marinoni Nico, Mancini Enrico, Tagnani Elias. Centrocampisti: Menga Riaz Canepa, Lapi Luca, Clini Giovanni, Mariani Francesco, Gaggini Alessandro, Calabresi Giosuè, Baldelli Alex. Attaccanti: Pennacchini Thomas, Gianotti Luca, Turchi Luca, Montanari Francesco, Mancini Nicola, Giovanetti Gianmarco.

Staff tecnico. Allenatore Nazario Baggiarini, preparatore dei portieri: Piccinini Michele, preparatore atletico Crinelli Lorenzo.

Amedeo Pisciolini