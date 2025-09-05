Un paese, una squadra. Le Pole, qualcosa di più di un club: "Qui si vivono i valori del calcio»

L’associazione sportiva dilettantistica Pole o nata in una cantina 11 anni fa per iniziativa di 5 pionieri che condividevano il sogno di fondare una squadra di calcio in un piccolo paese che rappresentasse i valori della loro comunità e dell’amicizia, oggi è diventata un punto di riferimento per tutti gli appassionati di calcio locali-dimostrando che con impegno, sacrificio e spirito di squadra si possono raggiungere traguardi straordinari. "Le Pole o non è una semplice squadra di Seconda Categoria: è un’idea, un progetto, una comunità. La filosofia della società è precisa: puntare sui giovani del territorio, offrendo loro un ambiente ideale per crescere e spiccare il volo verso categorie superiori". A sottolinearlo è Mirco Rossi, direttore sportivo della società. "Pole è una realtà dilettantistica nata ad Acqualagna, nella frazione che porta il nostro nome – spiega Rossi – ma quello che ci rende diversi dalle tante squadre di provincia è la nostra identità. Ci ispiriamo un po’ all’Athletic Bilbao: una squadra costruita quasi interamente da giocatori autoctoni, ragazzi del posto che condividono amicizia, passione e senso di appartenenza. Qualche innesto da fuori lo accogliamo, certo, ma deve essere funzionale al gruppo e ai nostri valori".

"Ogni anno – continua Rossi – diversi nostri giocatori riescono a mettersi in mostra e a salire di categoria. Questo per noi è motivo di orgoglio: significa che qualcosa di buono lo stiamo facendo. Il merito non è solo della serietà della società, ma anche dell’ambiente familiare che si respira qui e delle belle strutture di cui disponiamo grazie al sostegno fondamentale dell’amministrazione comunale, questo crea un mix unico: professionalità e calore umano, che spinge chiunque a dare il massimo". "Molti ragazzi scelgono di venire da noi – continua il direttore sportivo– perché qui sentono di potersi esprimere al massimo delle proprie potenzialità, sia giovani che esperti. E questo per noi è motivo di grande orgoglio. Siamo un punto di riferimento per i giovani calciatori del territorio e una realtà che riesce ad attrarre e trattenere anche giocatori già affermati, grazie a un’identità chiara e forte. Il calcio di oggi, con le sue logiche e convenzioni, non ci piace, noi restiamo fedeli al nostro modo di viverlo: autentico, vero, con identità chiare e valori sani. È questo che ci rende diversi e che ci fa sentire orgogliosi di ciò che siamo". A guidare la squadra per la prossima stagione è il confermato mister Francesco Gramaccioni. Diverse le conferme anche tra i giocatori, da Picchi a Barzotti, Rebiscini, Roccoli, Marini e altri. Sono arrivati invece dalla Frontonese: Sebastianelli attaccante, Romani esterno e Zanchetti difensore, Chiarucci attaccante ex Fossombrone e Monte ex Falco Acqualagna. "Il nostro obiettivo – puntualizza Rossi – è la salvezza".

Amedeo Pisciolini