Un pareggio all’andata. "Sangiustese, indispensabile essere più continui nella gara»

"La partita a Civitanova ci ha detto che non bisogna rilassarsi perché le gare durano 90 minuti e non è sufficiente giocare bene per 55 minuti". Luigi Giandomenico (foto), allenatore della Sangiustese, commenta l’1-1 a Civitanova nella gara d’andata di Coppa Italia. "I ragazzi – aggiunge – hanno disputato un ottimo primo tempo, nella ripresa invece siamo calati. È un peccato perché si sarebbe potuto obiettivamente fare di più, ma è anche la prima gara e ci può stare". Serve un qualcosa in più perché la Sangiustese possa compiere quel passo decisivo. "La partita – spiega Giandomenico – ci ha detto che occorre mettere personalità in campo, che bisogna giocare come nel primo tempo perché così possiamo fare bene contro chiunque. Al contrario, diventa tutto più complicato qualora dovessimo essere quelli della ripresa". La stagione è oramai entrata nel vivo con la Coppa Italia, sono finiti i tempi dei test e degli allenamenti congiunti e domenica si giocherà la prima giornata di campionati. I rossoblù esordiranno a Montefano. "Si prospetta un impegno difficile perché non mai facile giocare su quel campo, a ciò – conclude Giandomenico – aggiungiamo che i viola costituiscono un bel complesso, sono ben allenati. In poche parole si dovrà prestare la massima attenzione".