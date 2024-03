Un pareggio amaro. Carrarese poco brillante. Quanti dubbi sulla rete annullata a Capello

Non è stata una bella Carrarese quella vista venerdì sera a Pineto ed Antonio Calabro non ha faticato ad ammetterlo a fine gara in sala stampa. "Ci abbiamo provato sino alla fine ma sicuramente non è stata la nostra miglior partita – ha spiegato il tecnico leccese –. Le premesse della vigilia sono state mantenute. Abbiamo trovato un avversario insidiosissimo che si difende bene, in maniera compatta, e che poi ha dei giocatori bravissimi nelle ripartenze. E’ stata forse la gara più difficile da quando sono qui a Carrara. Giocare fuori casa contro una squadra pimpante, fatta di elementi di gamba e pronti sulle seconde palle, ci ha creato difficoltà così come un campo a cui abbiamo fatto fatica ad adattarci. Abbiamo sbagliato dei passaggi in uscita che di solito non sbagliamo, soprattutto nella fase finale del primo tempo. Qualcuno si è espresso sotto tono rispetto alle precedenti partite ma ci può stare. E’ un percorso di campionato nel quale si fanno tante partite ravvicinate ed il dispendio di energie e il livello di impegno richiesto è sempre massimale anche a livello di minutaggio per alcuni giocatori. Nel conto ci metto anche una direzione arbitrale che ha lasciato dei dubbi ma portare a casa un punto senza aver preso gol è comunque positivo. Non siamo stati efficaci sotto porta come altre volte a causa di una nostra giornata poco brillante ma soprattutto per la loro bravura nella fase difensiva. Rispetto al pareggio di Ancona, che erano stati due punti persi, questo di Pineto è un punto. Non ci soddisfa perché eravamo venuti per vincere la partita ma fa ugualmente classifica. Fa parte del percorso".

Percorso che per la Carrarese proseguirà martedì sera con la super sfida alla capolista Cesena e col ritorno in Abruzzo domenica per lo scontro diretto col Pescara. "Se si pensa a lungo termine si rischia di sbagliare – è il pensiero di Calabro –. I calcoli nel calcio non servono perché poi succede un episodio negativo e te li scombussola. Come mia forma mentis penso sempre alla prossima partita. Il mio timore era che la mia squadra potesse pensare alla partita di martedì e non vorrei che qualche situazione negativa che ci è capitata qui sia legata proprio a quello".

Dalla società azzurra come al solito non arrivano esternazioni ma quello che filtra dalle stanze di piazza Vittorio Veneto è un certo fastidio verso la direzionale arbitrale sia nella gestione dei cartellini, con ben 5 ammonizioni comminate alla Carrarese, sia nella valutazione che ha portato all’annullamento del gol di Capello per un fuorigioco dubbio.

Gianluca Bondielli