Un pareggio che non serve a nessuno. Prima segna il Livorno, poi il Grosseto

Il derby di ieri pomeriggio allo stadio "Carlo Zecchini" non manda in paradiso né il Grosseto nè il Livorno. Il match da ultima spiaggia, la gara da "dentro o fuori", come l’aveva definita il mister biancorosso Vitaliano Bonuccelli, si è risolta con un "inutile" risultato di parità per due squadre che sono ancora alla ricerca di tempi migliori.

In campo due squadre con diverse novità. I padroni di casa di mister Bonuccelli presentano un nuovo modulo, mentre gli ospiti del tecnico Fossati, arrivato da pochi giorni sulla panchina labronica, si sono presentati con alcune sorprese. Le due squadre, schierate a specchio, si affrontano a viso aperto ed il ritmo è sostenuto. All’11’ Riccobono, dopo aver saltato due avversari, va alla conclusione, ma il portiere Biagini devia in angolo. Il Grosseto fa unl "giro palla" poco efficace, ma il Livorno si difende con ordine e al 18’ passa in vantaggio con Luis Henrique, lasciato tutto solo sul dischetto di rigore. Il giocatore labronico, sfrutta al meglio un banalissimo lancio dalle retrovie e "fulmina" il portiere biancorosso Raffaelli. I padroni di casa cercano di reagire allo svantaggio e al 28’ vanno vicino al gol. Cross dalla destra di Bensaja per la testa di Sabelli: il pallone "danza" davanti alla porta difesa da Biagini e, poi, un difensore libera. Al 37’sugli sviluppi di un calcio d’angolo Sabelli e Saio non riescono a mandare nella rete un invitante "palla gol". E in pieno recupero di primo tempo i padroni di casa pervengono al meritato pareggio con Sabelli, già in gol nella gara di andata, che con uno spettacolare tiro al volo, su assist di Macchi, trova l’angolino giusto. La ripresa ora diventa più interessante. Alla ripresa del gioco viene annullato per fuorigioco un gol a Cretella. Adesso il Grosseto comanda le operazioni in campo e il Livorno si difende con affanno. I biancorossi reclamano un calcio di rigore per il fallo di mano di un difensore, ma per il direttore di gara è tutto regolare.

Al 68’ è Rinaldini ad impegnare dalla lunga distanza il portiere Biagini che si salva in angolo. Le squadre si allungano e si affidano ai lanci lunghi che non creano occasioni né tanto meno gol.

Paolo Pighini