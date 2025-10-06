Un pari beffardo. Il Viareggio ribalta. Poi si fa riprendere

viareggio

san Giuliano

VIAREGGIO: Nucci; D’Alessandro, Bertacca, Videtta, Ivani; Gabrielli G., Lollo, Apolloni (28’ st Morelli); Baroni, Pegollo, Galligani. All. Vangioni.

SAN GIULIANO: Giacobbe; Gremigni, Pasquini, Angelotti; Borgia, Amico, Anzilotti, Cornacchia (43’ st Campani), Casanova; Di Paola, Gargani (34’ st Nacci). All. Cordoni.

Arbitro: Carnevali di Prato (Laci,Ballotti).

Reti: 36’ pt Gargani, 48’ pt Gabrielli F.; 17’ Bertacca, 23’ st Cornacchia (r).

Note: espulsi Gabrielli L.; Casanova. Ammoniti Lollo; Gramigni, Di Paola.

VIAREGGIO – Un par1 che sa di beffa. Al Marco Polo Sports Center è andata in scena una partita quasi monocorde con il Viareggio sempre in avanti, anche se talvolta con ritmi un po’ compassati, ed il San Giuliano, squadra esperta e che non vale minimamente la precaria posizione in classifica, arroccato dietro. Cordoni piazza due uomini su Galligani e il Viareggio ne risente in creatività. I ragazzi di Vangioni ci provano dalla distanza ma il tiro di Bertacca, addomesticato da Apolloni, finisce sui piedi di Pegollo che insacca sì ma in fuorigioco. Serve un’invenzione per sparigliare le carte, solo che l’invenzione ce l’ha Borgia che taglia il campo per trovare il libero Casanova: cross per Gargani che insacca. Il Viareggio si innervosice, ma trova il pari all’imbrunire del tempo. Videtta lancia per Pegollo, grande velo del centravanti e pallone che raggiunge Gianmarco Gabrielli che sigla l’1-1.

La ripresa è un copia incolla del primo tempo. Galligani si accende a sprazzi ed è sempre raddoppiato se non triplicato, così ci vuole una giocata da campione del solito Bertacca su punizione per portare avanti le zebre. Il più sembra fatto, anche perché il San Giuliano non pressa un granché, solo che i bianconeri perdono palla in uscita, il faticatore Borgia verticalizza per Cornacchia che allarga per Di Paola sull’esterno, traversone di quest’ultimo verso l’area che Apolloni tocca maldestramente con un braccio proprio sulla linea dell’area di rigore. Tra le proteste Cornacchia spiazza Nucci dal dischetto siglando il 2-2. A 17’ dalla fine Vangioni prova con il doppio centravanti, fuori Apolloni e dentro Morelli, per un 4-2-4 super offensivo ma il Viareggio non sfonda perché Giacobbe si traveste da Superman dicendo no a Baroni, Morelli e Galligani nella stessa azione. Poi ancora il portierone respinge di piede una girata di Morelli da centro area, per poi ripetersi al 90’ su una punizione del solito Bertacca.

Sergio Iacopetti