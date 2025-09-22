Un pari che dà ossigeno. Il primo punto dei lagunari

COMACCHIESE 2015

0

OSTERIA GRANDE

0

COMACCHIESE 2015: Campi, Centonze, Ferri, Gordini, Temporin, Fiorini (25’ Felloni), Taroni, Bottini, Brito, Noschese (57’ El Shazly), Maltoni (55’ Gherlinzoni). A disp.: Simoni, Ravaglia, Manfrini, Bakalets, Grigatti, Riberti. Allenatore: Candeloro.

OSTERIA GRANDE: El Archi, Tomatis, Stanzani, Busi (84’ Fantilli), Castagnini, Casadei, Monducci (88’ Spitz), Boschi, Jammeh (66’ Rinieri), Biondelli (57’ Martuzzi). A disp.: Leoni, Garetti, Landi, Trebbi, Sanguin. Allenatore: Geraci.

Arbitro: Cavalazzo, sez. Lugo

Note: ammoniti per l’Osteria Jammeh; per la Comacchiese Ferri.

Arriva finalmente il primo punto in Eccellenza per la Comacchiese 2015 contro l’Osteria Grande. Dopo tre sconfitte consecutive c’è voglia da parte dei rossoblù di mettere tutto in campo per invertire il trend. La gara non è bellissima e le emozioni latitano. All’8’ diagonale dalla distanza di Boschi che vede Campi fuori dai pali, fortunatamente per i lagunari una deviazione fa colpire alla palla il paletto dietro della rete e si spegne in angolo. Al 18’ Centonze di testa rischia di segnare nella sua porta, costringendo Campi a una super parata, con palla che finisce poi sui piedi di Biondelli, a cui non riesce la deviazione a rete da posizione ravvicinata. Al 18’ si vedono finalmente in zona d’attacco, i padroni di casa: Maltoni tira in porta con tiro a giro, però lento e Bovo c’è. Al 35’ Bottini ci prova con una bella conclusione in diagonale, alta non di molto. Nella ripresa il copione non cambia granché. Al 56’ azione di Biondelli sulla sinistra, l’11 ospite tenta di sorprendere Campi in diagonale, ma la palla esce di poco. Al 68’ i due subentrati Rinieri e Martuzzi confezionano un’azione pregevole con conclusione finale di Martuzzi parata da Campi a terra. All’82’ pericolo per la porta lagunare: El Archi si presenta davanti a Campi, ma tira alto e sull’angolo conseguente Campi si salva in angolo ancora su Martuzzi. Le emozioni si concentrano tutte nei minuti di recupero quando prima Brito riceve un cross di Taroni, si coordina ma conclude fuori di poco, poi sull’azione di rimessa è Rinieri in area avversaria a mettere alto, seppur di non molto, da posizione favorevole. Finisce così con un pari a reti bianche che tutto sommato accontenta le due formazioni. E intanto c’è grande fermento per sabato, quando la Comacchiese sarà ospite della Spal al Mazza.

Cinzia Boccaccini