Un passo avanti. Ciattaglia: "Ho visto un buon Matelica. In dieci i ragazzi hanno stretto i denti»

Torna a far punti il Matelica di mister Lorenzo Ciattaglia, e lo fa nel derby con il Fabriano Cerreto. La formazione biancorossa, dopo due sconfitte di fila, muove quindi la classifica con uno 0-0 importante per due motivi: da un lato la difesa non ha subito gol, dall’altro i ragazzi sono stati capaci di firmare un’altra ottima prestazione in inferiorità numerica, dopo l’espulsione di Pedrini avvenuta al quarto d’ora della ripresa. "Nel finale – dice il tecnico Ciattaglia – abbiamo stretto i denti, soffrendo in dieci a causa di un rosso diretto forse eccessivo, peraltro nei confronti di un giocatore importante come Pedrini, che purtroppo non avremo domenica contro il Trodica". Poi il rammarico del tecnico: "Abbiamo giocato un primo tempo molto buono e avremmo dovuto capitalizzare meglio il nostro gioco, peccato...". C’è da dire che il Matelica in questa fase del campionato è piuttosto "corto", con diversi giocatori fuori per infortunio. "Allegretti ha giocato, ma era al 60 per cento della condizione ed è sceso in campo con forti rischi di farsi male di nuovo. Adesso vedremo in settimana quale sarà la situazione in infermeria".

Occhi puntati soprattutto sul difensore Sanchez e sull’attaccante D’Errico, ancora fermi ai box.

m. g.