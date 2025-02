Un passo avanti. Porto Sant’Elpidio-Aurora Treia, sono più forti le difese

Porto S. Elpidio 0 Aurora Treia 0

PORTO SANT’ELPIDIO: Doello, Cerquozzi (14’ st Ivo Vallasciani), Smerilli, Felloussa (9’ st Capiato), Panichi, Trombetta, Macchini, Islami, Zira (24’ st Mannozzi), Bracalente (29’ pt Magliulo), Amici. All. Mengoni.

AURORA TREIA: Testa, Andrea Romagnoli, Dominino, Facundo Garcia (38’ st Allegretti), Filacaro (41’ st Potetti), Bartolini, Wali, Bonifazi, Arias (29’ st Martin Garcia), Borrelli (47’ Cacciamani), Giuli. All. Nocera.

Arbitro: Alfonsi di San Benedetto.

Finisce senza reti una gara dove non sono mancate le emozioni. Ospiti pericolosi in avvio, prima con un colpo di testa di Filacaro e poi con il tiro di Borrelli, fuori di un soffio. I locali si fanno vedere con una bella percussione di Islami chiuso al momento del tiro. Allo scadere gran tiro di Wali per l’Aurora e Doello si oppone da campione. Nella ripresa Wali centra il palo. Al quarto d’ora paratissima di Doello su Giuli. Nel finale per due volte la squadra di casa ha con Macchini la palla della vittoria, ma Testa è pronto ogni volta.