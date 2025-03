Un passo dall’Eccellenza. Trodica senza ostacoli

Monticelli 0 Trodica 4

MONTICELLI (4-2-3-1): Melillo; Vallorani, Sosi, Natalini A, Canala (8’st Gabrielli); Veccia, Pietrucci (11’st Mariani Gibelleri); Vespa (28’st Palanca), Marini (40’st Nepi), Ippoliti (18’st Tatoscevic); Galli. All.: Padella.

TRODICA (3-4-3): Febbo; Ciccale, Emiliozzi, Ciaramitaro (12’st Berrettoni); Stroppa (7’st Cappelletti), Gobbi (7’st Candia), Becker (1’st Marcaccio), Panichelli; Antolini; Giovannini (18’st Ciucci), Chornopyshchuk. All.: Buratti.

Arbitro: Pigliacampo di Pesaro.

Reti: 10’ Chornopyshcuk, 30’, 38’ e 13’st Giovannini.

Tutto troppo facile per il Trodica in casa del Monticelli. La formazione di Buratti, padrona della situazione, mette sulla bilancia la maggiore qualità, cala il poker ed assapora ormai il profumo dell’Eccellenza.

Pronti via e il Trodica mette subito le cose in chiaro con la rete del vantaggio firmata da Chornopyshcuk, che oltretutto poco prima aveva colpito il palo. I locali provano a farsi vedere dalle parti del portiere Febbo, ma con poca concretezza. Alla mezz’ora allora arriva il raddoppio firmato dall’ex Giovannini, che pochi minuti dopo fa doppietta, portando così a tre le reti del Trodica. Le squadre vanno al riposo con la formazione allenata da Buratti in vantaggio 0-3.

Gli ospiti hanno la gara in pugno e ad inizio ripresa lo scatenato Giovannini cala il poker per i suoi e si porta a casa il pallone, grazie alla splendida tripletta. La partita si chiude di fatto qui e scorrono in anticipo i titoli di coda. Il Monticelli non mette mai in difficoltà un Trodica che ormai attende solamente la matematica certezza per festeggiare il ritorno in Eccellenza dopo un campionato di Promozione dominato sotto ogni punto di vista.