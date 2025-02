Un po’ di azzurro nella Recanatese. Pepa: "Un’emozione infinita"

Non capita tutti i giorni di indossare una maglia azzurra, figurarsi poi quando hai 17 anni e vieni convocato dalla Rappresentativa di Serie "D". Per Nicola Pepa, attaccante della Recanatese, quelli vissuti a Roma sono stati davvero due giorni speciali, culminati poi con l’amichevole contro la Lazio Primavera, tra l’altro vinta di misura con una rete di Milicevic, difensore centrale del Casarano. Per il baby giallorosso poi, c’è stata la soddisfazione di essere schierato da Giuliano Giannichedda nell’undici titolare, prima del normale turnover che è stato effettuato dal tecnico ciociaro nell’intervallo, come d’altronde d’abitudine in questi casi. Un primo approccio con una dimensione calcistica decisamente diversa e la possibilità di "respirare" l’aria tipica dei raduni di questo tipo: "un’esperienza bellissima ed emozionante – ci ha detto il giovanissimo attaccante leopardiano –. Ovviamente la speranza è quella di proseguire e magari il sogno sarebbe quello di una convocazione per il Torneo di Viareggio".

In realtà a fine mese sarebbe previsto un ulteriore scrimmage, probabilmente nel Settentrione ma generalmente l’allenatore sceglie tutti, o quasi, ragazzi nuovi: "infatti soltanto tre o quattro giocatori hanno fatto il primo raduno e l’amichevole contro l’Inter, poi sono venuti a Roma per disputare il match al Riano Sport Center. Il selezionatore poi dopo averci visionato tutti farà le sue valutazioni". Pepa comunque era tra i pochissimi rappresentanti del girone F: insieme con lui infatti soltanto Riccardo Neri, difensore esterno destro del Roma City, e Francesco Podrini, centrocampista di sinistra che sta trovando molto spazio, soprattutto di recente, nel Fossombrone, dove non di rado viene schierato titolare: "c’era davvero un bel clima e si respirava tanto entusiasmo. Adesso però il pensiero va in primis alla Recanatese visto che abbiamo davanti a noi partite molto importanti e decisive per il futuro".

La "Viareggio Cup" 2025 o Coppa Carnevale che dir si vuole, si disputerà dal 17 al 31 marzo ed è riservata ai ragazzi nati dopo il primo gennaio 2007 anche se ogni società potrà utilizzare 5 fuoriquota del 2006 e 5 prestiti. Una vetrina unica, giunta tra l’altro alla 75ª edizione che avrà il suo primo capitolo lunedì con l’ufficializzazione delle squadre e la composizione dei gironi. Nicola Pepa, nel frattempo, si allena, studia e…spera: non costa nulla ed aiuta a vivere meglio.

Andrea Verdolini