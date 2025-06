Un Pontassieve di ’valore’. La linea verde ha pagato

Nelle classifiche finali del ’Progetto Valorizzazione Giovani’ il Pontassieve è al 1° posto dei tre gironi. Un traguardo di grande prestigio per la società del presidente Sebastiano Giusti, frutto di una strategia che puntava a impiegare più possibile i nati negli anni 2005-2006. Il Pontassieve ha vinto con 32,28 punti. Al 2° posto il Dicomano con 27,84 punti, 3° il Viciomaggio 25,70; al 4° la Rufina 16,32. Un tragurdo che consente al Pontassieve di incassare il premio di 7mila euro per aver schierato tre classe 2005: Niccolò Mengozzi, Mattia Papini, Niccolò Cecchi; più Riccardo Buset del 2006.

"Ottenere questo premio – afferma Sebastiano Giusti – è motivo di grande orgoglio, un enorme stimolo, che conferma come la via intrapresa sia quella giusta". Ci può svelare che Pontassieve vedremo nella prossima stagione? "Oltre alla riconferma del gruppo storico, abbiamo inserito quattro buoni giocatori: Lunghi, Bonechi, Minischetti e Giannini. Inoltre, è arrivato Matias Vilcea (Sestese), un 2006 fresco del titolo di campione d’Italia, un ottimo giovane che assieme al nostro Edoardo Mannini (20045) saranno utili al gruppo che allenerà il nuovo mister Bonini. Con la conferma in blocco della difesa, con il rafforzamento in particolare in attacco, crediamo di aver allestito una buona squadra. L’obiettivo è di stare nei piani alti della classifica. Manca la classica ciliegina: un attaccante di spessore che annuncerà a fine mese".

Giovanni Puleri