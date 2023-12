Un punticino Cela salva il Prato nella ripresa

Fanfulla

1

Prato

1

FANFULLA (3-5-2): Libertazzi; Souto, Suardi, Bettoni; Izzo, Cazzaniga, Latini (88’ De Milato), Spera, Premoli; Kakou (82’ Pelucchi), Cappadonna (74’ Nori). A disposizione: Carriello, Rech, Longagna, Rossi, Martinenghi, Napoli. Allenatore: Albertini.

PRATO (4-2-3-1): Fogli; Stickler (85’ Casucci), De Pace, Angeli, Lambiase; Gemignani, Trovade; Mobilio (20’ D’Agostino), Cela, Oliverio (67’ Limberti); Tedesco. A disposizione: Fogli, Vitale, Nocentini, Moussaid, Monticone. Allenatore: Novelli.

Arbitro: Iurino di Venosa.

Reti: 43’ Kakou, 76’ Cela.

Il Prato si salva sul campo del Fanfulla ed evita un’altra sconfitta strappando un pareggio in rimonta dopo aver fallito anche il calcio di rigore del possibile vantaggio iniziale. Con questo pareggio la formazione biancazzurra sale a quota 16 punti nel girone D di serie D, ma resta invischiata a ridosso della zona play out e con tante fragilità ancora da risolvere per evitare complicazioni di fine stagione. Primo tempo combattuto ed equilibrato con occasioni da entrambe le parti, ma con poche emozioni. La prima palla ghiotta la getta alle ortiche la squadra biancazzurra, che al 25’ fallisce un calcio di rigore con Tedesco, ipnotizzato dal portiere Libertazzi che vola a parare la conclusione dagli undici metri dell’attaccante laniero. Da segnalare anche un paio di buoni tentativi di D’Agostino, subentrato a Mobilio, che aveva lasciato il campo per infortunio al 20’. Poco prima dell’intervallo arriva invece il vantaggio del Fanfulla, grazie al gol di Kakou, abile a sfruttare al meglio un bel cross di Souto e a battere Fogli. Si va dunque al riposo con i padroni di casa in vantaggio di misura. Nella ripresa i biancazzurri si lanciano subito in avanti alla ricerca del pareggio. Subito due tentativi ravvicinati, prima di Tedesco, poi di De Pace, ma ancora una volta l’estremo difensore di casa, Libertazzi, è molto attento e riesce a mantenere inviolata la sua porta. Al 70’ ci prova anche Cela, ma il portiere del Fanfulla risulta di nuovo insuperabile.

Il Prato comunque continua a spingere a caccia del pareggio e preme sulla retroguardia di casa, con Trovade che in un paio di occasioni impegna ancora il solito Libertazzi. Al 76’ i ragazzi di mister Novelli trovano il pareggio con un gran gol di Cela, uno degli ultimi ad arrendersi nella formazione ospite, e rimettono in carreggiata la partita. Nel finale ogni ulteriore assalto delle due formazioni per portare a casa l’intera posta in palio risulta inutile e alla fine il match si conclude in perfetta parità.

L. M.