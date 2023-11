Un punticino per la Zenith. Ci pensa Chiaramonti

Zenith Prato

1

Montespertoli

1

ZENITH PRATO: Brunelli, Castiello, Gonfiantini, Bagni, Cela, Lunghi, Kouassi, Mari, Chiaramonti, Rosi, Braccesi. A disp.: Pellegrini, Bucciantini, Diffini, Saccenti, Buscema, Moretti, Luka, Dessi, Ciravegna. All.: Settesoldi.

MONTESPERTOLI: Onori, Fiaschi, Corradi, Trapassi, Calonaci, Pecci, Mosti Falconi, Anichini, Imbrenda, Maltomini, Cremonini. A disp.: Biotti, Conti, Marconi, Marconcini, Marcacci, Buscé, Leoncini, Mhilli, Chini. All.: Sarti.

Arbitro: Cremone di Pisa.

Reti: 26’ Maltomini, 95’ Chiaramonti.

Un punto strappato all’ultimo tuffo per la Zenith Prato, che raggiunge sull’1-1 il Montespertoli alla fine del recupero e porta a casa un pari. I bluamaranto salgono quindi a quota 13 punti e restano a metà del tabellone del girone A di Eccellenza. Gara avara di emozioni nel primo tempo. Al 20’ Mari impegna Onori da fuori area, costringendolo all’intervento in due tempi. Al 26’, al primo affondo, gli ospiti passano in vantaggio: Brunelli si lascia sfuggire un cross apparentemente innocuo e Maltomini è il più veloce di tutti ad avventarsi sulla sfera e ad infilare in rete l’1-0. Pochi minuti dopo Gonfiantini pesca in area il bel colpo di testa di Chiaramonti che sfiora soltanto il palo. Il primo tempo si chiude quindi con il Montespertoli in vantaggio. Nella ripresa la Zenith Prato parte forte. Al 47’ Chiaramonti in diagonale fallisce ancora il bersaglio grosso per pochi centimetri. Sul fronte opposto in contropiede gli ospiti si rendono pericolosi con Pecci, che calcia a botta sicura ma troppo centralmente e addosso a Brunelli. All’86’ Klej perde un brutto pallone e ne approfitta Buscé che si invola verso la porta, ma calcia incredibilmente a lato. Al 94’Cela raccoglie al limite e sfiora la traversa con un bolide. All’ultimo tuffo la Zenith Prato trova il pareggio con Chiaramonti, che nel cuore dell’area trova il pertugio giusto per girarsi e battere imparabilmente Onori, salvando i suoi dalla sconfitta.

L. M.