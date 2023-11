Un punto a testa. Il Corridonia imbattuto a casa dell’Elpidiense Elpidiense Cascinare e Corridonia si dividono la posta in palio al "Ciccalè" con un pareggio a reti bianche. I padroni di casa dominano il primo tempo, ma non riescono a concretizzare le occasioni create. Nel secondo tempo, l'espulsione di Ciaramitaro limita le azioni dei locali, ma il Corridonia non riesce a sfruttare l'occasione. Alla fine un punto a testa.