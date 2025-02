Un punto a testa. Portieri spettatori. A secco Montefano e Chiesanuova

CHIESANUOVA (4-3-3): David; Calamita (36’ st Pincini), Gabrielli, Martedì, Galeotti; Nardacchione, Alla, Palmucci; Bonacci (22’ st Papa), Rombini, Ferretti. A disp.: Strappini, Bianchi, Castignani, Camilloni, Taddei, Candidi, Cingolani. All. Amadio.

CHIESANUOVA (3-5-2): Fatone; Morettini (30’ st Priori), Tacconi, Tempestilli; Sfasciabasti, Russo (14’ st Palladini), Tanoni, Persiani, Perini; Mongiello (30’ Sbarbati), Pasqui (20’ st Vitucci). A disp.: Ajradinoski, Maggiori, Bambozzi, Squarcia. All. Mobili.

Arbitro: Malascorta di Jesi.

Note – Ammoniti Gabrielli, Martedì, Tempestilli, Russo, Tanoni, Palladini. Angoli: 7-1 per il Montefano.

Un punto a testa è l’inevitabile conseguenza di una partita in cui i portieri non sono chiamati a interventi di rilievo. Le squadre non si tirano indietro ma non trovano la via del gol, forse si fanno sentire le assenze accusate da ambo le formazioni. Il primo tentativo è ospite (7’) su punizione che non crea problemi al portiere. Al quarto d’ora i locali protestano per la trattenuta di Bonacci in area, per l’arbitro è tutto regolare. Bel traversone di Alla (26’) con Bonacci che non arriva sul pallone in tempo. Ci provano Mongiello (30’) e Pasqui (40’), in entrambi i casi la palla finisce fuori. I padroni di casa si affidano alla coppia Palmucci-Ferretti, il primo mette in azione il secondo il cui tiro al volo non inquadra lo specchio della porta. Nella ripresa le squadre trovano difficoltà negli ultimi metri. Nelle battute finali si rende pericoloso il Montefano quando Ferretti calcia a rete con Fatone che si salva in angolo. Nei minuti di recupero Ferretti su punizione scodella una bella palla al centro dove Papa si fa apprezzare e il suo colpo di testa colpisce il palo.