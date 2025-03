Un punto a testa. Settempeda, pareggio in rimonta col Casette

Settempeda

2

Casette Verdini

2

SETTEMPEDA: Bartoloni, Massini (38’ st Sfrappini), Montanari, Rango, D’Angelo, Palazzetti, Farroni, Dolciotti, Cappelletti, Pagliari, Staffolani A. (11’ st Perez). All. Ciattaglia.

CASETTE VERDINI: Carnevali, Ferrari (24’ st Poloni) , Forte, Guing Tidiane, Menchi (32’ st Cingolani), Moschetta, Ogievba (17’ st Gentilucci), Midei (42’ st Lami), Latini, Giaccaglia (24’ st Ciurlanti), Romanski. All. Lattanzi.

Arbitro: Ballarò di Pesaro.

Reti: 11’ Midei, 33’ Latini, 40’ e 6’ st Rango.

Note: ammoniti Dolciotti, Palazzetti, Poloni, Romanski, Guing Tidiane, Lami, Sfrappini. Calci d’angolo 8-2. Secondo tempo giocato sotto i riflettori per scarsa visibilità.

La Settempeda va sotto di due gol, ma riesce a recuperare a cavallo dell’intervallo con una doppietta di Rango. Il pareggio vale la salvezza matematica con due turni di anticipo. Apre le marcature Midei con un sinistro che supera Bartoloni (tornato titolare per sostituire Pettinari influenzato); il raddoppio è di Latini grazie a un bel diagonale. La Settempeda non ci sta, reagisce e accorcia prima del riposo con Rango che ribadisce in rete una parata di Carnevali su tiro di Cappelletti. Il pareggio arriva in avvio di ripresa con lo stesso Rango, migliore in campo, che schiaccia di testa un cross di Montanari.

