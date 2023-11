Un punto che serve a poco. Il Monturano scappa,. Alessandroni segna: l’Osimana non ingrana

MONTURANO

1

OSIMANA

1

MONTURANO: Fall, Paniconi, Alouan (40’ st Adami G.), Bernacchini (27’ st Tracanna), Finucci, Adami M., Islami, Loviso, Rotondo (40’ st Smerilli), Bracalente (30’ pt Ezzaitouni), Nacciariti (27’ st De Carolis). All. Cuccù.

OSIMANA: Santarelli, Mosquera, Falcioni, Borgese, Patrizi, Micucci, Triana, Bambozzi, Tittarelli, Buonaventura (23’ st Bugaro), Alessandroni (39’ st Pasquini). All. Aliberti.

Arbitro: Animento di Macerata.

Reti: 38’ pt Nacciariti, 6’ st Alessandroni.

Un gol per tempo, un punto a testa tra Monturano Campiglione e Osimana. Che serve a poco a entrambe, soprattutto a un’Osimana costruita per stazionare nei posti nobili dell’Eccellenza, ma che non riesce a ingranare. Con i giallorossi che non vanno oltre il pari al San Claudio di Campiglione, addirittura colto in rimonta visto che chiudono in svantaggio il primo tempo. Il più attivo nei senzatesta sempre Alessandroni che nel primo tempo ci prova in un paio di occasioni. Al 3’ (Fall c’è) e poi al 28’ con un colpo di testa che scheggia la traversa. Il Monturano passa poi al 38’ con un bel tocco di prima intenzione di Nacciarriti di esterno destro che beffa Santarelli a seguito di una punizione di Finucci. A inizio ripresa il pareggio ospite con Alessandroni che conclude dall’interno dell’area trovando una deviazione di un difensore di casa che beffa il proprio portiere. Sempre Alessandroni ha poi la palla per il vantaggio, ma la gran bordata dal limite si stampa sulla traversa. Ci provano ancora Alessandroni e Bambozzi per i giallorossi, ma la mira è imprecisa. Gli ultimi sussulti li porta la squadra di casa, ma è bravo Santarelli a deviare in angolo il colpo di testa di Tracanna. Ultimo tentativo di Islami dalla distanza, ma a lato.