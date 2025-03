Un punto col Monticelli. La Vigor Montecosaro ripresa in zona Cesarini

Monticelli 2

Vigor Senigallia 2

MONTICELLI: Marcucci, Vallorani (33’st vespa), Fabi Cannella (33’st Tatoscevitz), Veccia, Sosi, Natalini A., Petrucci (42’st Gabrielli), Pietrucci (19’st Marini), Galli, Mariani Gibellieri, Ippoliti (19’st Nepi). All. Padella.

VIGOR MONTECOSARO: Renzi, Rossini (23’st Beruschi), Tidei, Pepi, Marcantoni, Cicconofri, Lopez (44’st Piermartiri), Tulli (22’st Baiocco), Guermandi (43’st Consoli), Mancini (33’st Boccanera), Compagnucci. All. Pierantoni.

Arbitro: Ciccioli Fermo.

Reti: 10’ ippoliti, 27’ Marcantoni, 41’ Tulli, 45’st Marini.

Torna a muovere la classifica la Vigor Montecosaro dopo il pareggio esterno con il Monticelli, ma i giallorossi masticano amaro per essersi fatti raggiungere. Al 10’ locali in vantaggio con Ippoliti, il pareggio al 27’ con Marcantoni che fa centro di testa. Prima dell’intervallo ecco il sorpasso ospite: al 41’ Tulli batte Marcucci con un pallonetto. In zona Cesarini pareggia il Monticelli: Nepi crossa in mezzo e la palla sfila per tutta la porta, Marini è il più lesto a depositare in rete la palla del pareggio.