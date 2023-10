Un punto e tanti rimpianti per il Montecatini: "Peccato: dovevamo essere più concreti"

Non è andato oltre il pareggio, il Valdinievole Montecatini sul campo della Geotermica, fanalino di coda della classifica con appena tre punti. E’ stata una partita giocata con una supremazia territoriale di marca biancoceleste, ma alla fine si conta solo la traversa centrata da Dingozi alla mezzora della ripresa. Per i termali il primo pareggio stagionale non è un punto guadagnato ma di due punti persi: anche perché, se andiamo a vedere quello che è successo sugli altri campi della zona alta della classifica, praticamente non ha vinto nessuno. Un rammarico che si percepisce anche dal commento del direttore sportivo Simone Mariotti: "I nostri avversari si sono mostrati solidi – premette – abbiamo costruito svariate occasioni con tutti gli attaccanti, ma sotto porta non c’è stato il guizzo decisivo. La Geotermica non è mai riuscita ad impensierire i nostri ragazzi – aggiunge il dirigente termale – potevamo fare meglio viste le occasioni da gol che abbiamo costruito, ma ci è mancata la caparbietà e la determinazione di approfittare del ritmo e della velocità delle azioni per sfruttare meglio i palloni sotto rete. Forse è stata accusata un po’ di stanchezza dovuta allo sforzo di coppa Italia e alla resa dei conti dobbiamo accettare a malincuore il risultato – conclude – ora testa al Camaiore per trovare i punti necessari a restare in scia alle capoclassifica".

Stefano Incerpi