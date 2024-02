Un punto in tre gare. Mattagnanese in calo. E ora arriva Fucecchio

Fra luci e ombre il cammino della Mattagnanese del presidente Tommaso Quartani (nella foto). La società di Borgo San Lorenzo è in terza posizione nel campionato di calcio a 5 serie B. Nelle ultime settimane la squadra ha però accusato un calo fisico e mentale venendo eliminata in finale regionale di Coppa Italia dalla Sangiovannese, al termine di una partita incredibile. La Mattagnanese nel primo tempo era avanti 3-0, ma poi ha avuto un calo ed è stata superata 4-3 con gol decisivo degli ospiti sulla sirena di fine gara. In campionato, dopo i brillanti risultati conquistati a dicembre e gennaio, nelle ultime tre partite un solo punto per i borghigiani, nel pareggio di sabato scorso a Bagnolo. Fortunatamente la Mattagnanese è sempre in posizione play off e deve prontamente reagire.

La prossima gara è della massima importanza. Si giocherà sabato 2 marzo alle 15,30 al PalaCipriani di Borgo San Lorenzo, con la Mattagnanese che ospita la Vigor Fucecchio. Ingresso gratuito al pubblico. Nel girone C di Serie B sarà una giornata di grande interesse.

F. Que.