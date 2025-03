Un punto per l’Academy. Il Rimini finisce al tappeto

Finisce con un punto a testa il confronto Under 17 tra San Marino Academy e Union Clodiense. Sono gli ospiti a sbloccare il punteggio di Dogana al 24’, quando a trovare la via del gol è Ciumasu. Di Canarezza, in chiusura di frazione, l’acuto che fissa l’1-1. Salgono a quota 31 in classifica i biancazzurri Titano in compagnia proprio della Clodiensa.

San Marino Academy: Conti, Delvecchio (80’ Colombini), Guidi (56’ Pennacchini), Mirchev, Montali, Baiardi, N. Tamagnini (56’ Grandoni), Deronjic, Markaj, Arcangeli, Canarezza (65’ Cavallo). A disposizione: Baldacci, Zavoli, Raschi, Meloni, Molinari. All.: Di Maio.

Non riesce a mettere in tasca nemmeno un punto, invece, il Rimini in casa del Vicenza secondo della classe (2-1). Il gol realizzato da Arlotti alla mezz’ora della ripresa serve soltanto a chiudere con una sconfitta meno amara. I biancorossi restano, così, a quota 33 in classifica con lo stesso distacco di sei punti dalla Feralpisalà sconfitta dalla capolista Spal.

Rimini: Pirini, Piermaria (32’ st Molfetta), Fabbri (32’ st Lombardi L.), Zammarchi, Manzi, Nava, Drudi (9’ st Ceka), Lombardi N. (20’ st Romualdi), Grassi (20’ st Cellarosi), Eco (32’ st Cristiani), Di Pollina (1’ st Arlotti). A disposizione: Mordenti, Cenci. All.: Mandola.

Under 17 Serie C. Girone B (24ª giornata): Trento-Virtus Verona 3-1, Arzignano Valchiampo-Carpi 2-4, Vicenza-Rimini 2-1, San Marino Academy-Clodiense 1-1, SpalFeralpisalò 3-0, Triestina-Legnago Salus 1-2, Vis Pesaro-Padova 0-2. A riposo il Caldiero Terme.

Classifica: Spal 49; Vicenza 47; Virtus Verona 41; Triestina 40; Feralpisalò 39; Rimini 33; Clodiense, San Marino Academy 31; Padova 29; Vis Pesaro, Trento 28; Caldiero Terme 27; Legnago 25; Arzignano Valchiampo 12; Carpi 10.