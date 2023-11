Un punto per le versiliesi. Pietrasanta "riagguantata"

Pareggi esterni diversi per il Viareggio ed il Pietrasanta nella 13ª giornata del campionato di Promozione Toscana (girone A).

Qui Viareggio. Sulla ruota di Lamporecchio esce un pareggio giusto, con un tempo per uno (meglio le zebre nel primo, i brigidini si fanno invece preferire nel secondo). Santini conferma il suo 4-3-1-2 con Minichino ancora in panchina e l’esordio del 2003 Tommaso Ricci al centro della difesa al posto dello squalificato Benedini. Il 2004 Sapienza invece stavolta fa il braccetto di centrocampo, con Dario Benedetti che torna titolare basso a sinistra. L’episodio “incriminato“ è il gol annullato ai bianconeri al 24’ sulla punizione di Bertacca (di nuovo migliore in campo) con tap-in finale decisivo di Sapienza dopo la respinta del portiere e l’alzata sulla traversa. Il gol sembra buono ma viene cancellato per un presunto fuorigioco di Sapienza che pare non esserci. Da par suo invece la Lampo Meridien chiede un rigore non datogli per energica spallata in corsa di Belluomini in area. A metà ripresa Santini ci prova con la qualità di Stefano Marinai ma il gioco non decolla. In fondo mette pure Pugliese e Scaranna davanti. La classifica in vetta vede ora il ri-aggancio del San Piero a Sieve che ha vinto 1-0 a Dicomano con gol-partita realizzato al 90’.

Qui Pietrasanta. A Pontremoli i biancocelesti di Massimiliano Bucci disputano un primo tempo davvero importante passando anche in vantaggio alla mezz’ora con la gran botta dai 25 metri di Vettori che risulta imprendibile pure per un portierone del livello di Cacchioli. Al “Lunezia“ la Pontremolese in pratica si rende pericolosa solamente sulle situazioni da palle inattive, avendo dalla sua un Bresciani dotato di un sinistro di livello superiore alla media. Il pareggio giunge a metà ripresa col 38enne D’Antongiovanni (ex bandiera del Camaiore e del Seravezza). Si allunga dunque la striscia positiva pietrasantina che ora ammonta ad 11 punti fatti nelle ultime 5 gare. E la risalita in classifica continua... mentre la Pontremolese di Riccardo Bracaloni resta a -4 dalla vetta.