Un rinforzo per l’allenatore Mobili. Chiesanuova, ecco Monti. C’è il ritorno di Lanari

Manca solamente l’annuncio ufficiale, ma la sua presenza non è passata inosservata in occasione dell’ultima amichevole: Michele Monti è un nuovo portiere del Chiesanuova. Anzi potremmo scrivere il portiere, perché è evidente che il suo acquisto, per qualità tecniche e tempistiche, significa che l’allenatore Mobili ha voluto garantirsi un estremo difensore di comprovata affidabilità ed esperienza. Classe 1999, Monti è noto agli sportivi del maceratese avendo giocato per Sangiustese e Tolentino in Eccellenza e in passato in Promozione con Trodica e Civitanovese. Nell’ultimo campionato è stato rivale del Chiesanuova con il Monturano. Diventa il terzo acquisto nel ruolo visto che in precedenza il Chiesanuova aveva tesserato due fuori quota come Zannotti e Bartoloni.

A proposito di giovani, la società e tutta la frazione di Treia hanno accolto con enorme felicità la bella notizia riguardante Alessio Lanari. Dopo 23 giorni passati all’ospedale di Macerata, il centrocampista di Appignano, capitano della formazione Juniores del Chiesanuova, è finalmente tornato a casa. Superato un problema di salute grazie a quella forza di volontà più volte dimostrata in campo, ma anche alla rapidità del ricovero e alla bravura dei medici.