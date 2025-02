Un Seravezza da piani alti. Davanti s’è sbloccato Lepri

A questo punto della stagione lo scorso anno coi punti attuali il Seravezza sarebbe stato in piena lotta per il titolo. In un campionato “normale“ i 45 punti fatti dai verdazzurri in 25 giornate avrebbero un valore diverso se non fosse per il Livorno (60 punti!) che sta ammazzando questo girone E di Serie D. Nell’annata passata in vetta c’era la Pianese (poi campione) con 48 punti. Il Seravezza per altro ha migliorato il rendimento rispetto ad un anno fa quando con Amoroso alla guida era 7° con 39 punti dopo 25 giornate mentre ora con Brando è 2° avendone fatti 6 in più, aumentando anche numero di gol fatti (39 contro 34) e abbassando quello dei subiti (26 contro 28).

Il 2-1 a Ghivizzano, campo che porta bene al Seravezza (che lì non ci perde da 6 anni), ha confermato una volta di più la bontà del lavoro di Lucio Brando. Nella partita a scacchi col GhiviBorgo di Bellazzini (finora era stata l’unica squadra a metter sotto i versiliesi: all’andata fu 3-0 al “Buon Riposo“), il 53enne tecnico di Biella ha schierato un 3-4-2-1 dove i migliori sono stati il solito Menghi, tornato ad essere schierato al centro della difesa (era al rientro dopo il turno di squalifica... e senza di lui, guarda caso, i verdazzurri persero con l’Orvietana), e la duttile punta 2004 Stabile (al 6° centro). Molto bene poi Lepri che da ex e subentrando è stato protagonista in entrambe le scene dei gol. Il tutto in attesa di ritrovare la vena realizzativa di bomber Benedetti, a secco da un pezzo.