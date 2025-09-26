Un solo euro per tifare Pontedera in casa: "È il momento di stringerci di più alla squadra"

Domani tutti allo stadio a tifare Pontedera, con l’ingresso in gradinata a 1 euro. E’ questo l’appello lanciato dal presidente Simone Millozzi per la gara casalinga col Forlì. "Credo sia arrivato il momento di stringerci ancora di più intorno alla nostra squadra – invita il primo dirigente - ai nostri colori, alla nostra città. Domani vivremo un’occasione importante per dimostrare cosa significa davvero far parte di questa famiglia granata e in questo momento l’unica cosa che resta, e che vale davvero, è l’amore per questa maglia. La gradinata nord Diego Savelli ha fatto sentire la sua voce con un volantino carico di passione, con parole che mi hanno colpito profondamente, perché raccontano cosa significa essere veri tifosi del Pontedera: quelli che non mollano mai, che restano vicini alla squadra e che non se ne vanno nei momenti difficili come questo. E allora domani dobbiamo essere tutti presenti per sostenere questi ragazzi. Perché criticare è facile, amare quando si perde è da pochi. E noi siamo quei pochi". Così per riempire il Mannucci, l’ingresso in gradinata sarà di 1 euro.

Tornando invece all’analisi della sconfitta di Terni, tutti i confronti parlano a favore degli umbri, anche se nessuno avrebbe gridato allo scandalo se i granata fossero usciti dal Liberati con l’1-1 in tasca, prima di venir condannati dalla sfortunata autorete di Paolieri. Il dato più significativo riguarda l’xG (expected Goals): per gli uomini di Liverani è stata di 1,402, per quelli di Menichini di 0,278, valore più basso di queste prime sei giornate. Stesso discorso per l’Indice di pericolosità (Ipo), che è stato di 68 punti contro 14. Se il piano gara era stare bassi, aspettare gli avversari e dopo averli fatti aprire colpirli nelle ripartenze, fino all’82° la strategia aveva funzionato sul piano del risultato, meno su quello di riuscire a crearsi opportunità per segnare, anche se, a parte il gran gol di Scaccabarozzi, nel primo tempo Vitali aveva avuto la ghiotta occasione per andare sullo 0-1. Nella valutazione della fase offensiva è stata la Ternana a prevalere praticamente su tutti i parametri: 14 a 6 i tiri totali, 4 a 2 quelli in porta, 11 a 4 gli assist, 26 a 2 le palle laterali, 37 a 7 le palle riuscite, 65% contro 35% il possesso palla. Unico dato pro-Pontedera, i dribbling: 11 a 7. Stessa musica per la fase difensiva: 81 a 74 le palle recuperate, 27 a 15 quelle recuperate nella metà campo avversaria e ad un’altezza in metri di 44 contro 35, 85 a 60 i duelli vinti e 25 a 15 quelli aerei vinti. Nonostante questa totale supremazia, l’andamento della gara ha detto che Biagini fino al 79° aveva subito un solo tiro in porta, quello del vantaggio di Dubickas, e che fin lì il Pontedera aveva fatto la sua gara, la gara di sacrificio che una squadra che vuole salvarsi è "costretta" a fare su terreni difficili.

Stefano Lemmi